ETV Bharat / state

लखनऊ: सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च पर बुलडोजर का खतरा, सात दिन में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम

लखनऊ: जनपद के मोहनलालगंज में धर्मांतरण का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सरकारी जमीन पर बने अवैध चर्च पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने चर्च पर नोटिस चस्पा कर, अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, इसके बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है.



लखनऊ जिला प्रशासन ने रायबरेली के इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी जो मैथ्यू के नाम पर नोटिस चस्पा किया है. प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि यदि तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.



एसडीएम मोहनलालगंज मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, तहसील प्रशासन की पैमाइश में जमीन पर आंशिक अतिक्रमण मिला है. जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी. डीएम के निर्देश के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया है.

प्रशासन ने संबंधित पक्ष से जमीन के दस्तावेज और अपना पक्ष भी प्रस्तुत करने को कहा है. नोटिस की कॉपी भूमि प्रबंध समिति को भी भेजी गई है. फिलहाल प्रशासन ने सीधे बुलडोजर चलाने के बजाय पहले दस्तावेज और पक्ष रखने का मौका दिया है.



ग्रामीणों के मुताबिक, भदेसवा गांव निवासी राजेश कुमार ने वर्ष 2008 में जमीन चर्च से जुड़ी एक संस्था के लिए बेची थी. इसके तीन साल बाद वर्ष 2011 में इसी जमीन पर चर्च का निर्माण कराया गया. अब विवाद इस बात को लेकर है कि जमीन का कुछ हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में आज भी नवीन परती दर्ज है और इसी हिस्से पर चर्च का निर्माण होने की बात पैमाइश में सामने आई है.



दरअसल, अवैध चर्च के जमीन का मामला तब सामने आया, जब मोहनलालगंज में कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया. ग्रामीणों ने पुलिस को दिए अपने बयानों में दावा किया कि गांव में अब तक करीब 55 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है. आरोप है कि पहले लोगों के बीच प्रभाव बनाया जाता है. फिर उन्हें धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है. इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई.





जांच में पुलिस की नजर चर्च में होने वाली रविवार की गतिविधियों पर भी टिक गई. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हर रविवार बाहर से आने वाले लोग आखिर कौन थे? वे कहां से आते थे, कितनी देर रुकते थे और चर्च से उनका क्या संबंध था.