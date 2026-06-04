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बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर चला बुलडोजर

शौकिन इस्लामिया शबिलुल फलाह के नाम से हो रहा था अवैध मस्जिद और मदरसे का निर्माण

बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर चला बुलडोजर
बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर चला बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 5:04 PM IST

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बागपत: यूपी के बागपत के दोघट थानाक्षेत्र ग्राम बोपुरा में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां बिना अनुमति के मस्जिद और मदरसा का अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था, जिसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया.

दरअसल, ग्राम बोपुरा में जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थानाक्षेत्र निवासी शौकिन इस्लामिया शबिलुल फलाह के नाम से अवैध मस्जिद और मदरसे का निर्माण करा रहा था, जिसकी शिकायत शासन को की गई थी. अधिकारिक जांच में निर्माण अवैध पाया गया. मौके पर राजस्व पहुंची तो वहां वैध दस्तावेज मांगी गई, जो नहीं दिखा गया. इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशों पर प्रशासनिक टीम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद और मदरसा को बुलडोजर से हटाया गया.

मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे. कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था.

दरअसल, योगी सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है. अवैध कब्जों, अतिक्रमणों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर सरकार का है. बाहुबली एक्शन लगातार जारी है.

बागपत की यह कार्रवाई भी उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है. बागपत जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में बिना अनुमति होने वाले किसी भी निर्माण को अब बख्शा नहीं जाएगा. एसडीएम भावना सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश पर जांचोपरांत यह कार्रवाई की है.

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