ETV Bharat / state

शहीदी दिवस पर शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं पर चला बुलडोजर, डंपिंग ग्राउंड में फेंका मलबा, नगर आयुक्त बोले- फिर से स्थापित करेंगे

सोमवार सुबह जब लोगों ने टूटी हुई प्रतिमाएं देखीं तो उनमें गुस्सा भड़क गया. नगर निगम के एक्शन पर नाराजगी जताई.

शहीदों की प्रतिमाओं पर चला बुलडोजर.
शहीदों की प्रतिमाओं पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर : अभी तक सरकार अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलती थी, लेकिन शाहजहांपुर में नगर निगम ने शहीदी दिवस पर अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर ही बुलडोजर चला दिया. प्रतिमाओं के मलबे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया. इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है.

शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है. रविवार देर रात नगर निगम कार्यालय के सामने सड़क किनारे स्थापित शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया गया. इन क्रांतिकारियों का नाम काकोरी कांड के संदर्भ में प्रमुखता से लिया जाता है. लोग इन प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने आते थे.

शहीदों की प्रतिमाओं को जेसीबी से तोड़े जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इतना ही नहीं नगर निगम ने प्रतिमाओं से जुड़े मलवे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया. सोमवार सुबह जब लोगों ने टूटी हुई प्रतिमाएं देखीं तो उनमें गुस्सा भड़क गया. बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष और स्थानीय लोगों इस पर नाराजगी जताई है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता का कहना कि अगर शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान सहित नहीं लगाया गया और दोषियों पर कठोर कार्यवाही नही कि गई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी. वही नगर आयुक्त कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं.

नगर आयुक्त विपिन मिश्रा का कहना है कि यहां पर पांच प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से टाउन हाल के तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं. दोनों तरफ सड़क बन रही है. जो नगर निगम की बिल्डिंग से होते हुए लाल इमली चौराहे तक पूरी होती है. नगर निगम की बिल्डिंग पर शाहजहांपुर संग्रहालय की राशि स्वीकृत हुई है.

उन्होंने कहा, तिराहे पर सौंदरीकरण के लिए मीटिंग की गई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि मूर्तियों को पीछे की ओर हटा लेंगे. उनको फिर से स्थापित करेंगे. लेकिन जिस संस्था द्वारा कार्रवाई की गई है उसने लापरवाही की है. संस्था पर अर्थदंड के लिए सिविल इंजीनियर को निर्देश दिया गया है. उनसे पूछताछ की जाएगी.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में शहीदे आजम भगत सिंह के बलिदान को किया गया याद, जूते को किया नमन

TAGGED:

SHAHJAHANPUR NEWS
BULLDOZER RUNS STATUES OF MARTYRS
SHAHJAHANPUR BULLDOZER ACTION
शहीदों की प्रतिमाओं पर चला बुलडोजर
SHAHJAHANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.