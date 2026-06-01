बहराइच में 9 मकानों पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया था पक्का मकान
लगातार चल रही कार्यवाही से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 9:14 PM IST
बहराइच : पयागपुर थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. सरकारी भूमि पर बने 9 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है. लगातार चल रही कार्यवाही से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा.
सचौली गांव में ग्राम समाज की भूमि पर बने 10 पक्के मकानों पर तहसील प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्यवाही की गई. कुछ लोगों ने काफी समय से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. गांव के ही लोगों ने मामले की शिकायत की थी. प्रशासन ने इसकी जांच कराई. जांच में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया.
मामले में तहसीलदार पयागपुर अंबिका चौधरी ने बताया, नगर पंचायत सचौली में वार्ड नंबर 6 में काफी समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थीं. जिसके क्रम में तहसीलदार न्यायालय से बेदखली आदेश पारित किया गया था. रास्ते की जमीन तथा हरिजन आबादी में सुरक्षित जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था.
जिसके क्रम में आज नोटिस सर्व करने के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया. तहसीलदार, तहसील प्रशासन के माध्यम से 10 मकानों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है. कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन थे, उनके निस्तारण के बाद जो भी आदेश पारित होगा, उसके क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
तहसीलदार ने बताया, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा. जिनके द्वारा भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वह तुरंत हटा लें, अन्यथा प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी. लगातार हो रही कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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