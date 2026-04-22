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अवैध निर्माण पर 'गरजा' प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकानों को किया ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप

बहराइच: यूपी के बहराइच में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर गरजा है. मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर किए गए निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन की इस निरंतर कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. EO ने साफ कहा है कि अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

दरअसल, शहर के कोतवाली देहात इलाके के तिकोनी बाग से केडीसी तिराहा तक मंगलवार देर रात ईओ नगरपालिका व सीओ ट्रैफिक राज सिंह यादव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान उन्होंने अवैध तरीके से सड़कों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन से अधिक दुकानों को ध्वस्त करा दिया. इन लोगों ने सड़कों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, जिससे जनपद में लगातार जाम की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

इस मामले में ईओ नगर पालिका प्रमिता सिंह ने बताया लगातार अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसपर मंगलवार देर रात पुलिस व नगर पालिका की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था, उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे से उन्होंने अतिक्रमण किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सीओ राज सिंह यादव में कहा कि इस बार लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है. अगर आगे से अतिक्रमण करते हैं तो संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. इधर जनपद में लगातार बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

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