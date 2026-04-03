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हापुड़ में भाकियू टिकैत के कार्यालय पर चला बुलडोजर, पुलिस की किसानों से नोकझोंक, हिरासत में लिए गए

कार्यालय के साथ ही चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी तोड़ दी गई. जिससे किसानों में रोष है.

बुलडोजर से कार्यालय को किया ध्वस्त.
बुलडोजर से कार्यालय को किया ध्वस्त. (Photo Credit; Farmers related to BKU Tikait)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 4:55 PM IST

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हापुड़ : भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बना हुआ था. कार्यालय ध्वस्त होने के बाद किसानों में आक्रोश फैल गया और किसान भड़क उठे. पुलिस और किसानों में जमकर नोंकझोंक हुई. नाराज किसान ध्वस्त कार्यालय पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. पुलिस ने सभी को बस में भरकर हिरासत में ले लिया.

पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे- 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास दिल्ली-हाईवे पर ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय बना हुआ था. यह कार्यालय 2019 से चल रहा था. कार्यालय में किसान अपनी बैठकें करते थे. शुक्रवार की सुबह अचानक पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से कार्यालय को ध्वस्त कर दिया.

कार्यालय पर चला बुलडोजर. (Video Credit; Farmers related to BKU Tikait)

इस बात की सूचना मिलते ही भाकियू टिकैत से जुड़े किसान और महिलाएं मौके पर पहुंच गईं. किसानों ने पुलिस का विरोध किया. माहौल को देखते हुए कई थानों की फोर्स को बुलाया गया. इस बीच किसानों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.

जिला उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि हमारा यहां 2019 से कार्यालय बना हुआ था. आज प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय तोड़ दिया है. चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति थी वह तोड़ दी. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी तोड़ दी. लोकल की राजनीति और साजिश के बल पर हमारा कार्यालय ध्वस्त किया गया है. इसके विरोध में सभी किसान एकत्रित हो रहे हैं और यहां अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. मामले में एसडीएम मनोज सिंह ने बताया कि अवैध कार्यालय की शिकायत लगातार आ रही थी. जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है.

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BULLDOZER ON BKU TIKAITS OFFICE
BKU TIKAIT OFFICE DEMOLISHED
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हापुड़ भाकियू टिकैत का ऑफिस ध्वस्त
BKU TIKAIT OFFICE DEMOLISHED

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