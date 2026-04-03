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हापुड़ में भाकियू टिकैत के कार्यालय पर चला बुलडोजर, पुलिस की किसानों से नोकझोंक, हिरासत में लिए गए

बुलडोजर से कार्यालय को किया ध्वस्त. ( Photo Credit; Farmers related to BKU Tikait )

हापुड़ : भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बना हुआ था. कार्यालय ध्वस्त होने के बाद किसानों में आक्रोश फैल गया और किसान भड़क उठे. पुलिस और किसानों में जमकर नोंकझोंक हुई. नाराज किसान ध्वस्त कार्यालय पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. पुलिस ने सभी को बस में भरकर हिरासत में ले लिया. पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे- 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास दिल्ली-हाईवे पर ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय बना हुआ था. यह कार्यालय 2019 से चल रहा था. कार्यालय में किसान अपनी बैठकें करते थे. शुक्रवार की सुबह अचानक पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से कार्यालय को ध्वस्त कर दिया. कार्यालय पर चला बुलडोजर. (Video Credit; Farmers related to BKU Tikait)