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श्रावस्ती के भंगहा बाजार में चला बुलडोजर; सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

भिनगा उपजिलाधिकारी आशीष भारद्वाज ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

श्रावस्ती के भंगहा बाजार में चला बुलडोजर.
श्रावस्ती के भंगहा बाजार में चला बुलडोजर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 6:51 AM IST

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श्रावस्ती: भिनगा तहसील के भंगहा बाजार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. इस दौरान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई करीब दर्जनों गुमटियों और टिन शेड की दुकानों को हटवा दिया गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे बाजार में अफरातफरी रही.

भिनगा उपजिलाधिकारी आशीष भारद्वाज ने बताया कि कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस की निगरानी में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की.

उपजिलाधिकारी ने बताया कि भंगहा बाजार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं. जांच के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे. उन्होंने बताया कि दो बार नोटिस देने और निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया.

भिनगा उपजिलाधिकारी आशीष भारद्वाज. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद नियमों के तहत राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बेदखली की कार्रवाई की. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

वहीं, बुलडोजर कार्रवाई के बाद स्थानीय दुकानदारों में प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ नजर आई. व्यापारियों का कहना है कि उनकी रोजी-रोटी इन दुकानों पर निर्भर थी और अचानक हुई कार्रवाई से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है.

हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी.

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