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श्रावस्ती के भंगहा बाजार में चला बुलडोजर; सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

श्रावस्ती के भंगहा बाजार में चला बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )