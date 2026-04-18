संभल में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, मस्जिद का हिस्सा भी ध्वस्त
ग्राम प्रधान की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला, ‘लैंड बैंक’ बनाने की प्रक्रिया जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 4:09 PM IST
संभल: जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में प्रशासन ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जिसमें एक मस्जिद का हिस्सा और मीनार भी शामिल है. जिला प्रशासन का कहना है कि लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिलेगा, उसे हटाया जाएगा.
जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यह कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के तहत की गई है. बताया कि करीब तीन महीने पहले ग्राम प्रधान की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हुई और संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय अपील के लिए दिया गया. तय समय सीमा के भीतर जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने स्वयं कार्रवाई का निर्णय लिया.
प्रशासन के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय (यूपीएस) के बीच लगभग 600 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. इस जमीन में बच्चों के खेलने का मैदान भी शामिल था. कब्जे के कारण दोनों स्कूलों के बीच का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है.
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मौके पर दो प्लाटून पीएसी, एक कंपनी आरएएफ और चार थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही. पूरे अभियान के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे.
जिलाधिकारी राजेन्द्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि जनपद में ‘लैंड बैंक’ तैयार करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. इसके तहत सरकारी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में इन जमीनों का उपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों में किया जा सके. उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे स्वेच्छा से सरकारी भूमि पर से कब्जों को हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और प्रशासन के अगले कदमों पर सभी की नजर बनी हुई है.
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