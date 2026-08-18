ETV Bharat / state

श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर गरजा बुलडोजर, आठ अवैध मकान ध्वस्त

श्रावस्ती: सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार को तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर, अवैध मकानों को ध्वस्त करके सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया.

एसडीएम इकौना रविंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित जमीन राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है. मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की नोटिस जारी कर कब्जाधारकों को खाली करने तथा मकानों से अपना सामान निकाल लेने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद निर्धारित समय तक कब्जा खाली नहीं किया गया.

आठ मकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाई (VIDEO credit: ETV Bharat)

एसडीएम के मुताबिक, मौके पर कुल नौ मकान चिह्नित किए गए थे. इनमें से आठ मकानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया. वहीं नौवें मकान से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है. इस मामले में नियमानुसार जांच और निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद नौवें मकान के कब्जाधारी ने स्वयं कब्जा हटा लिया है.