श्रावस्ती में तालाब की जमीन पर गरजा बुलडोजर, आठ अवैध मकान ध्वस्त
आठ मकानों के खिलाफ कार्रवाई पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई.
इकौना में तालाब की जमीन पर गरजा बुलडोजर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:20 PM IST
श्रावस्ती: सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार को तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर, अवैध मकानों को ध्वस्त करके सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया.
एसडीएम इकौना रविंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित जमीन राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है. मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की नोटिस जारी कर कब्जाधारकों को खाली करने तथा मकानों से अपना सामान निकाल लेने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद निर्धारित समय तक कब्जा खाली नहीं किया गया.
एसडीएम के मुताबिक, मौके पर कुल नौ मकान चिह्नित किए गए थे. इनमें से आठ मकानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया. वहीं नौवें मकान से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है. इस मामले में नियमानुसार जांच और निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद नौवें मकान के कब्जाधारी ने स्वयं कब्जा हटा लिया है.
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. अधिकारियों के द्वारा किसी भी अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद प्रशासन ने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई पूरी की.एसडीएम रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ओर से आठ मकानों पर विधिक कार्रवाई की गई है. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. अधिकारियों ने लोगों से सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण न करने की अपील की है.