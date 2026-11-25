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एटा : अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर; जाम की समस्या से मिलेगी निजात

अतिक्रमण हटाओ अभियान ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस के नेतृत्व में टीम ने जीटी रोड पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया. कार्रवाई को दौरान ठेला-ढकेल संचालकों और अभियान में शामिल अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई. अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

अतिक्रमण हटाओ अभियान (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, शहर के प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे दुकानदारों और ठेला-ढकेल संचालकों की ओर से किए गए अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. खासकर जीटी रोड पर आए दिन लंबा जाम लग जाता है. इससे राहगीरों, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार वाहन चालकों को जाम में लंबे समय तक फंसे रहना पड़ता था.