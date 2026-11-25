एटा : अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर; जाम की समस्या से मिलेगी निजात
एटा में नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:57 PM IST
एटा : शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान प्रशासन और पुलिस के नेतृत्व में टीम ने जीटी रोड पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया. कार्रवाई को दौरान ठेला-ढकेल संचालकों और अभियान में शामिल अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई. अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.
दरअसल, शहर के प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे दुकानदारों और ठेला-ढकेल संचालकों की ओर से किए गए अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. खासकर जीटी रोड पर आए दिन लंबा जाम लग जाता है. इससे राहगीरों, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार वाहन चालकों को जाम में लंबे समय तक फंसे रहना पड़ता था.
इसी समस्या को देखते हुए नगर पालिका ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जीटी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. टीम ने सड़क किनारे रखे ठेले और अन्य कब्जे को हटवाया, ताकि सड़क पर आवागमन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके. अभियान के दौरान कुछ ठेला-ढकेल संचालकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया. हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने अभियान में लापरवाही न बरतने और हटाए गए अतिक्रमण को दोबारा न होने देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर पालिका का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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