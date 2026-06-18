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बाबा बालक दास के आश्रम पर चला बुलडोजर, आदिवासी समाज ने देवस्थल पर संरक्षण जातरा की दी चेतावनी

जामडीपाठ में बालक दास के आश्रम पर चला बुलडोजर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )