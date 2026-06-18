बाबा बालक दास के आश्रम पर चला बुलडोजर, आदिवासी समाज ने देवस्थल पर संरक्षण जातरा की दी चेतावनी
बालोद के जामडीपाठ में बाबा बालक दास के आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर चला है.आश्रम को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 11:56 AM IST
बालोद : बालोद रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण के आरोपों से घिरे बाबा बालक दास के आश्रम जामडीपाठ में बुलडोजर कार्रवाई हुई है. पूरा आश्रम छावनी में तब्दील हो चुका है और भारी पुलिस बल तैनात है. सुबह से कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित वन मंडल अधिकारी आश्रम के अंदर हैं. वहीं आदिवासी समाज ने अपने देव स्थल में पूजा पाठ भी की है. कलेक्टर दिव्या मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, वन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल सहित जिले के आला अधिकारी आश्रम परिसर में कार्रवाई के दौरान मौजूद थे.
अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर
आपको बता दें कि पाटेश्वर धाम में जलकैना के पास बने बाउंड्री वाल पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है. वहीं पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी समाज ने आश्रम के अंदर आकर अपने देवस्थल पर पूजा भी की है. समाज ने आगामी 20 जून को इस पूरे मामले को लेकर संरक्षण जातरा के आयोजन करने की चेतावनी दी है. वहीं दूसरी ओर चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को 20 जून के आव्हान से जोड़कर देखा जा रहा है.आश्रम से 5 किलोमीटर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है.
विधायक बोली हम समाज के साथ
पूरे मामले को लेकर विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो समाज के साथ हैं, यदि कोई आदिवासी पट्टा मांगे, कोई किसान एक डिसमिल जमीन मांगे तो नहीं दिया जाता. लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में धाम बनाया जा रहा है.
बिना विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए कई हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दिया गया है. शासन की योजना उन्हीं के जगह पर कराया जा रहा है. पंचायतों को दबाव बनाकर पूरा काम वहां करा लिया गया है. हमारे आदिवासियों की परंपरा है संस्कार हैं उसे छोड़ नहीं सकते. वहां जो आदिवासियों का पाठ है आदिवासियों का हक है मैं आदिवासियों के साथ हूं- अनिला भेड़िया, विधायक
समाज मनाएगा संरक्षण जातरा
प्रशासन ने पूरे मसले को लेकर आदिवासी समाज और बाबा के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही. संत बाबा बालक दास ने अब तक इस मामले को लेकर केवल ऑफ रिकॉर्ड इतना ही कहा है कि बातचीत के लिए द्वार हमेशा खुले हैं. संत का पक्ष हमेशा निष्पक्ष होता है. वहीं आदिवासी समाज इस पूरे मामले को लेकर शांत होता नहीं दिख रहा है. समाज ने 20 जून को देव स्थल पर संरक्षण जातरा का जो आह्वान किया गया है, उसे लेकर तैयारी की जा रही है. वहीं दूसरी ओर प्रशासन आदिवासियों को शांत करने के लिए आश्रम के खिलाफ एक्शन ले रहा है.
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