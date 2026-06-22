प्रतापगढ़: देवेल्दी में तस्कर भाइयों के अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण
कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस में बने कई कमरों, बाउंड्री, लेट-बाथ, गार्डन और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
Published : June 22, 2026 at 5:49 PM IST
प्रतापगढ़: जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस का संयुक्त अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को अरनोद उपखंड क्षेत्र के देवेल्दी गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने तस्कर भाइयों याकूब खान और जमशेद खान के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया. दोनों भाइयों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर करोड़ों रुपए की लागत से फार्म हाउस बना लिया था.
अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि पटवार मंडल नौगामा के देवेल्दी में खसरा संख्या 260 की दो बीघा से अधिक चरागाह भूमि पर अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया गया था. मामले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण की गई. इसके बाद सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस परिसर में बने कई कमरों, बाउंड्री, लेट-बाथ, गार्डन और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
पढ़ें: कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप
मीणा ने बताया कि याकूब खान मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के चिकलाना क्षेत्र में संचालित एमडी ड्रग्स फैक्ट्री प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था, जबकि उसका भाई जमशेद खान रतलाम जिले के पिपलोदा क्षेत्र में एमडी फैक्ट्री मामले में पकड़ा गया था. दोनों आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. अरनोद तहसीलदार नितिन मेरावत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य और पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल के निर्देशन में तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. देवेल्दी में सरकारी चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर नियमानुसार हटाया गया है. देवेल्दी गांव में तस्करों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ यह तीसरी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई है. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.