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प्रतापगढ़: देवेल्दी में तस्कर भाइयों के अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमण हटाता जेसीबी मशीन ( ETV Bharat Pratapgarh )