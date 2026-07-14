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संभल में अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर; सरकारी जमीन पर कब्जा कर हुआ था निर्माण

संभल: जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मड़न गांव में मंगलवार को प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध ईदगाह पर बुलडोजर चलवा दिया. इस एक्शन की तैयारी जिला प्रशासन ने पहले से कर रखी थी. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल व तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नायब तहसील दार, 8 लेखपाल 10 राजस्व कर्मियों की टीम बनाई गई थी. कब्जा कर बनाई गई ईदगाह कुछ ही देर में जमींदोज हो गई. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

इसी क्रम में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने इसी गांव में करीब एक बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया. यहां एक महिला ने अपनी जमीन का विधिवत बैनामा कराया था और उसके नाम दाखिल-खारिज भी हो चुकी थी. इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया. पीड़िता ने कई वर्षों तक जिला प्रशासन से शिकायतें कीं, लेकिन जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो सकी.

प्रशासन की ओर से कई बार कब्जा हटाने के प्रयास किए गए, लेकिन कब्जाधारी ने जमीन खाली नहीं की. इसके बाद पीड़िता ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन को जमीन कब्जा मुक्त कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे.

आदेश के बावजूद जब कब्जा नहीं हटाया गया तो पीड़िता ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने प्रशासन से अनुपालन (कंप्लायंस) रिपोर्ट तलब की. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल तथा बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की. तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला ने इस भूमि का बैनामा कराया था, जिसके आधार पर उसके नाम दाखिल-खारिज भी हो गई थी. इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया.