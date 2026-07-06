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लखीमपुर खीरी में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट ने दिया था कब्जामुक्त करने का आदेश

तालाब की शेष भूमि पर बनी दुकानों का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन.

लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण हटाया गया.
लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण हटाया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 6:41 PM IST

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लखीमपुर खीरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में सोमवार को निघासन तहसील प्रशासन ने तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. दो जेसीबी मशीनों की मदद से तहसील गेट के पास तालाब की भूमि पर बने यात्री प्रतीक्षालय को ध्वस्त कर दिया गया. इसके साथ ही अटल पार्क में स्थापित पोल भी उखाड़ दिया गया.

लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण हटाया गया. (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार सुबह प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ निघासन तहसील के पास मौके पर पहुंचा. कार्रवाई शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया, जिसके बाद दो जेसीबी मशीनों ने तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया. देखते ही देखते यात्री प्रतीक्षालय जमींदोज हो गया. इसके बाद अटल पार्क में स्थापित तिरंगा पोल को भी हटाया गया. कार्रवाई के दौरान एसडीएम राजीव निगम, प्रभारी तहसीलदार हर्ष निशांत, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, नगर पंचायत के कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद रहा.

बता दें कि कि लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में तालाब की भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्देश देते हुए प्रशासन को दो माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जलस्रोतों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक हित के विरुद्ध है और ऐसे अवैध निर्माणों को हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब लोगों की निगाहें तालाब की शेष भूमि पर बनी दुकानों पर टिकी हैं. चूंकि इन दुकानों से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल उन पर कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय का आदेश मिलते ही शेष अतिक्रमण भी हटाया जाएगा.

एसडीएम निघासन राजीव निगम ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में श्रेणी-6 के लिए आरक्षित तालाब की भूमि पर बने यात्री प्रतीक्षालय, पार्क से जुड़े निर्माण तथा पोल को हटाया गया है. तालाब की शेष भूमि पर बनी कुछ दुकानों के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है. न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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