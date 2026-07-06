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लखीमपुर खीरी में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट ने दिया था कब्जामुक्त करने का आदेश

लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण हटाया गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )