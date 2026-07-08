हरियाणा में गैंगस्टर रणदीप मलिक की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोज़र, जींद पुलिस का बड़ा एक्शन
हरियाणा की जींद पुलिस ने गैंगस्टर रणदीप मलिक की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया है.
Published : July 8, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 10:47 PM IST
जींद : हरियाणा सरकार की अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत जींद पुलिस ने बुधवार को सफीदों क्षेत्र के गांव ऐंचरा कलां में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने विदेश में बैठकर कथित रूप से आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर रणदीप मलिक से जुड़ी अवैध संपत्ति को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है.
अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र : थाना सदर सफीदों के प्रभारी उप निरीक्षक राजेश शर्मा ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऐंचरा कलां निवासी रणदीप मलिक पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रह रहा है. उसके खिलाफ संगठित अपराध और गैंग संचालन से जुड़े कई गंभीर मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है. जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि गांव ऐंचरा कलां में 31 मई 2023 को उसकी माता के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई थी, वो कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों से तैयार की गई थी. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी की जांच और सरकार के निर्देशानुसार इस संपत्ति को गिराने की कार्रवाई की गई.
भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई : इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, थाना सदर सफीदों के प्रभारी, कानूनगो संजय कुमार सहित भारी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात रहे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.
पहले भी दबोचे जा चुके हैं गैंग के सदस्य : पुलिस के अनुसार, इस गैंग के खिलाफ पहले भी सख्त एक्शन लिया जा चुका है. सदर थाना सफीदों में 12 दिसंबर 2024 को दर्ज एक मामले में एसटीएफ (STF) ने इस नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इन आरोपियों पर फिरौती मांगने, गैंग चलाने और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं. पुलिस लगातार इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है.
कानून से ऊपर कोई नहीं: जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिला पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है. उन्होंने साफ किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराध से कमाई गई संपत्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए भविष्य में भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
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