कुरुक्षेत्र में दरगाह पर चला बुलडोजर, सेवादार के घर की दीवार भी तोड़ी, पुजारी पर हमले के बाद प्रशासन का एक्शन
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुजारी पर हमले के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए दरगाह पर बुलडोजर चलाया है.
Published : July 13, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:20 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अढ़ोनी गांव में शिव मंदिर के बुजुर्ग पुजारी पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है. सोमवार को भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम ने अढ़ोनी गांव पहुंचकर दरगाह पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ढहा दिया. इस कार्रवाई के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
क्या है पूरा मामला? : 9 जुलाई की सुबह अढ़ोनी गांव के शिव मंदिर के 74 वर्षीय पुजारी योगीराज गिरी पर जानलेवा हमला हुआ था. आरोप है कि पास की एक दरगाह के सेवादार पंकज ने पुजारी के साथ ना केवल मारपीट की, बल्कि उनके गले में परना डालकर उन्हें सड़क पर बेरहमी से घसीटा. इस बर्बरता के कारण बुजुर्ग पुजारी की टांग टूट गई और उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं. फिलहाल उनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में एक और मोड़ तब आया, जब गिरफ्तार आरोपी पंकज ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. भागने की कोशिश में वो एक पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया और वो भी पुलिस की निगरानी में अस्पताल में है.
भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारी : पुजारी पर हुए हमले से भड़के आक्रोश और कानून-व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया. बीडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी मशीनों के साथ गांव में पहुंची.
दरगाह पर कार्रवाई : आरोपी पंकज दरगाह में सेवादार के तौर पर काम करता था. ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन का बुलडोजर दरगाह पर चला. अधिकारियों के मुताबिक, दरगाह और उसके आगे लगभग 100 फीट तक अवैध कब्जा किया गया था, जिसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है. इसके अलावा पंकज के घर की दीवार को भी तोड़ा गया.
कार्रवाई का विरोध : इस प्रशासनिक कार्रवाई का आरोपी पंकज के परिवार ने कड़ा विरोध किया है. आरोपी की मां परमजीत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पूरे गांव में लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं. अगर सरकार को कार्रवाई करनी ही है, तो सभी के अवैध कब्जों को हटाया जाए. हमारा घर तोड़ दिया गया है, अब हम छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?. जैसा हमारे साथ हुआ है, वैसा ही पूरे गांव के साथ होना चाहिए.
"नियम के अनुसार हो रही है कार्रवाई": ग्रामीणों के भेदभाव के आरोपों पर मौके पर मौजूद बीडीपीओ अमित कुमार ने स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी दुर्भावना से काम नहीं कर रहा है. हमारे पास फिलहाल सिर्फ दरगाह और उससे जुड़े अवैध निर्माण को हटाने के आदेश थे, जिसे पूरी निष्पक्षता से अमलीजामा पहनाया गया है. मौके पर पुलिस बल इसीलिए तैनात है ताकि कोई भी कानून हाथ में ना ले सके और प्रशासनिक कार्य में दखलंदाजी ना हो.
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