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संभल में इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बिछौली में ईदगाह और इमामबाड़ा पर प्रशासन का बुलडोजर चला. गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल व पीएसी जवानों के साथ गांव में पहुंची. चार बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. बिछौली गांव में चली बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अवैध ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया. प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया कब्जा. (Video Credit; ETV Bharat) प्रशासन के मुताबिक, लैंड बैंक योजना के तहत बीते डेढ़ साल में जिले में कुल 125 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है. ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त करने पर गांव में तनाव और असंतोष का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस इमामबाड़े को हटाया गया, वह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि गांव की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था. स्थानीय महिला जुबैदा ने कहा, यहां ताजिये रखे जाते थे और गरीब परिवारों की बारातें भी इसी जगह ठहरती थीं. यह स्थान किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे गांव के उपयोग में आने वाली जगह थी. हिंदू और मुसलमान दोनों ही सामाजिक आयोजनों में शामिल होते थे.