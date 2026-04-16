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संभल में इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. डेढ़ साल में कुल 125 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है.

इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर.
इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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संभल : कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बिछौली में ईदगाह और इमामबाड़ा पर प्रशासन का बुलडोजर चला. गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल व पीएसी जवानों के साथ गांव में पहुंची. चार बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया.

प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. बिछौली गांव में चली बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अवैध ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया.

प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया कब्जा. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रशासन के मुताबिक, लैंड बैंक योजना के तहत बीते डेढ़ साल में जिले में कुल 125 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है. ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त करने पर गांव में तनाव और असंतोष का माहौल है.

ग्रामीणों का कहना है कि जिस इमामबाड़े को हटाया गया, वह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि गांव की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था. स्थानीय महिला जुबैदा ने कहा, यहां ताजिये रखे जाते थे और गरीब परिवारों की बारातें भी इसी जगह ठहरती थीं. यह स्थान किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे गांव के उपयोग में आने वाली जगह थी. हिंदू और मुसलमान दोनों ही सामाजिक आयोजनों में शामिल होते थे.

जुबैदा का आरोप है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले लोगों की बात सुननी चाहिए थी और कुछ समय देना चाहिए था. 31 जनवरी तक सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन उस दौरान कोई प्रभावी संवाद नहीं हुआ. यह इमामबाड़ा है, यहां नमाज भी पढ़ी जाती है. इसे तोड़ना ठीक नहीं है.

उपजिलाधिकारी निधि पटेल ने बताया कि जिस भूमि पर यह निर्माण हुआ था, वह राजस्व अभिलेखों में पशुचर (चरागाह) और खाद गड्ढे जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन के रूप में दर्ज है. इस पर अवैध कब्जा किया गया था और तहसीलदार न्यायालय द्वारा पहले ही बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका था.

जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा, जिले में 'लैंड बैंक' तैयार करने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. सरकारी जमीन पर चाहे कब्जा पुराना हो या नया, उसे हटाया जाएगा. सभी पक्षों को नोटिस दिया गया था और अपील का अवसर भी मिला था. बावजूद अगर कोई अवैध कब्जा बनाए रखता है, तो कार्रवाई तय है.

प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में केवल ध्वस्तीकरण ही नहीं, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा, जिससे अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके.

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