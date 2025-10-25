ETV Bharat / state

प्रयागराज में बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर

प्रयागराज: जिले में बंधक बनाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया. औद्योगिक क्षेत्र में यूनाइटेड कॉलेज के पास बने कोहिनूर होटल नाम के इस ढाबे को घूरपुर पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने ध्वस्त कराया. यह ढाबा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था.

किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया: थानाध्यक्ष घूरपुर दिनेश सिंह ने बताया कि इसी ढाबे पर आरोपी मोहम्मद आलम ने किशोरी को काफी दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसी स्थान पर किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया जाता था. अधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर शनिवार को कार्रवाई की गई और ढाबे को जमींदोज कर दिया गया.

बंधक बनाकर कराया था धर्म परिवर्तन: पिछले दिनों घूरपुर क्षेत्र के एक गांव की अनाथ किशोरी और उसके भाई को मोहम्मद आलम ने अपने ढाबे पर काम दिलाने के नाम पर बुलाया था. दोनों को बंधक बनाकर एक महीने तक काम कराया गया. बाद में किशोरी के भाई को मुंबई भेजकर वहां उसका मतांतरण कराया गया और एक दुकान पर जबरन काम करवाया गया.