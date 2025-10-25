प्रयागराज में बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर
यमुनानगर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि कोहिनूर होटल नामक ढाबा ध्वस्त कर दिया गया है. यह अवैध तरीके से बनाया गया था.
प्रयागराज: जिले में बंधक बनाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया. औद्योगिक क्षेत्र में यूनाइटेड कॉलेज के पास बने कोहिनूर होटल नाम के इस ढाबे को घूरपुर पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने ध्वस्त कराया. यह ढाबा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था.
किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया: थानाध्यक्ष घूरपुर दिनेश सिंह ने बताया कि इसी ढाबे पर आरोपी मोहम्मद आलम ने किशोरी को काफी दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसी स्थान पर किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया जाता था. अधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर शनिवार को कार्रवाई की गई और ढाबे को जमींदोज कर दिया गया.
बंधक बनाकर कराया था धर्म परिवर्तन: पिछले दिनों घूरपुर क्षेत्र के एक गांव की अनाथ किशोरी और उसके भाई को मोहम्मद आलम ने अपने ढाबे पर काम दिलाने के नाम पर बुलाया था. दोनों को बंधक बनाकर एक महीने तक काम कराया गया. बाद में किशोरी के भाई को मुंबई भेजकर वहां उसका मतांतरण कराया गया और एक दुकान पर जबरन काम करवाया गया.
घर में किशोरी को बंधक बनाया गया था: किशोरी को करमा स्थित आरोपी के घर में रखा गया था. वहां आलम और उसके साथियों ने उससे कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया. 8 अक्टूबर, 2025 को किसी तरह वहां से भागकर किशोरी अपने गांव पहुंची. परिजनों व ग्रामीणों को आपबीती बताई. इसके बाद करमा निवासी शाह आलम, उसकी पत्नी रहनुमा, मुमताज अहमद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.
तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए: यमुनानगर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में अभी तक आरोपी शाह आलम, उसकी पत्नी रहनुमा और मुमताज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. उनकी निशानदेही पर बाद में किशोरी के नाबालिग भाई से जबरन काम और मतांतरण कराने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया था: शनिवार की कार्रवाई में कोहिनूर होटल नामक ढाबा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इस ढाबे का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था. यहां गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया था, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.
