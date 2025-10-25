ETV Bharat / state

प्रयागराज में बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर

यमुनानगर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि कोहिनूर होटल नामक ढाबा ध्वस्त कर दिया गया है. यह अवैध तरीके से बनाया गया था.

Photo Credit: Prayagraj Development Authority
घूरपुर पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने ध्वस्त किया ढाबा. (Photo Credit: Prayagraj Development Authority)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: जिले में बंधक बनाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया. औद्योगिक क्षेत्र में यूनाइटेड कॉलेज के पास बने कोहिनूर होटल नाम के इस ढाबे को घूरपुर पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने ध्वस्त कराया. यह ढाबा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था.

किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया: थानाध्यक्ष घूरपुर दिनेश सिंह ने बताया कि इसी ढाबे पर आरोपी मोहम्मद आलम ने किशोरी को काफी दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसी स्थान पर किशोरी और उसके नाबालिग भाई से जबरन काम कराया जाता था. अधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर शनिवार को कार्रवाई की गई और ढाबे को जमींदोज कर दिया गया.

बंधक बनाकर कराया था धर्म परिवर्तन: पिछले दिनों घूरपुर क्षेत्र के एक गांव की अनाथ किशोरी और उसके भाई को मोहम्मद आलम ने अपने ढाबे पर काम दिलाने के नाम पर बुलाया था. दोनों को बंधक बनाकर एक महीने तक काम कराया गया. बाद में किशोरी के भाई को मुंबई भेजकर वहां उसका मतांतरण कराया गया और एक दुकान पर जबरन काम करवाया गया.

घर में किशोरी को बंधक बनाया गया था: किशोरी को करमा स्थित आरोपी के घर में रखा गया था. वहां आलम और उसके साथियों ने उससे कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया. 8 अक्टूबर, 2025 को किसी तरह वहां से भागकर किशोरी अपने गांव पहुंची. परिजनों व ग्रामीणों को आपबीती बताई. इसके बाद करमा निवासी शाह आलम, उसकी पत्नी रहनुमा, मुमताज अहमद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.

तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए: यमुनानगर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में अभी तक आरोपी शाह आलम, उसकी पत्नी रहनुमा और मुमताज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. उनकी निशानदेही पर बाद में किशोरी के नाबालिग भाई से जबरन काम और मतांतरण कराने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया था: शनिवार की कार्रवाई में कोहिनूर होटल नामक ढाबा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इस ढाबे का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था. यहां गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया था, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.
यह भी पढ़ें- मिर्जापुर में दो बच्चों की हत्या कर मां ने किया सुसाइड, पति ने कहा- मोटिवेशनल स्पीच सुनती थी

TAGGED:

GANGRAPE AND RELIGIOUS CONVERSION
ACCUSED OF GANGRAPE IN PRAYAGRAJ
TEENAGE GIRL HOSTAGE
BULLDOZER ON PRAYAGRAJ RESTAURANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.