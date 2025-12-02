ETV Bharat / state

बरेली में 2 मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर; नक्शे के विपरीत निर्माण पर BDA का एक्शन

मंगलवार दोपहर से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई शाम तक चली.

बरेली में बुलडोजर एक्शन.
बरेली में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
बरेली : अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत मंगलवार को बरेली में बुलडोजर गरजा. बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने दो मैरिज हॉल पर कार्रवाई की है. प्रशासन का कहना है कि दोनों निर्माण नक्शे के विपरीत बनाए गए थे. बुलडोजर की कार्रवाई दोपहर से शुरू हुई, जो शाम तक जारी रही.

बरेली में चला बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat)

जिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई उसमें सूफी टोला स्थित मैरिज हॉल हैं. ऐवान-ए-फरहत सरफराज वली खान का है, जबकि गुड मैरिज हॉल राशिद खान का है. दोनों की सपा नेताओं से करीबी बताई जाती है. सूत्रों के मुताबिक, इनके ध्वस्तीकरण का आदेश काफी पहले ही पारित किया जा चुका है. हालांकि, कार्रवाई अब की गई है.

बरेली में बुलडोजर एक्शन.
बरेली में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए BDA के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे. सबसे पहले बरातघर पर दो बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण शुरू किया गया. शुरुआत में परिवार की ओर से कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा. जबकि मैरिज हॉल पर बुलडोजर इसके बाद चला. दोनों अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है. कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ दूर खड़ी रही. बताया जाता है कि अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन अभी आगे भी जारी रहेगा.

एसपी सिटी मानस पारीक ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही है और मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस टीम तैनात है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

TAGGED:

BAREILLY ILLEGAL CONSTRUCTION
BAREILLY BULLDOZER ACTION
BAREILLY BDA BULLDOZER ACTION
बरेली में चला बुलडोजर
BULLDOZER ACTION IN BAREILLY

