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संभल में मजार पर चला बुलडोजर, चरागाह की सरकारी जमीन पर बनाया था, 20 मिनट में किया जमींदोज

संभल : सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. अब रायसत्ती थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा बझैड़ा गांव में चारागाह की सरकारी जमीन पर बनाई गई एक और मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में करीब 20 मिनट तक कार्रवाई की और सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. मजार का निर्माण चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर किया गया था.

मामला रायसत्ती थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा बझैड़ा गांव की हैं, जहां सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक स्थल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. गाटा संख्या 118 की 23 बीघा जमीन चारागाह के लिए राजस्व में दर्ज है. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाए जाने की जानकारी प्रशासन को मिली थी. इसके बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की स्थिति की जांच के बाद अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई.