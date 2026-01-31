धर्मांतरण आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, गल्ला मंडी को पानी से राहत मिलने की उम्मीद
गल्ला मंडी में पानी भरने से व्यापारियों, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 8:30 PM IST
हमीरपुर: लव जिहाद, गैंगरेप और धर्मांतरण के आरोपी मौलाना खान के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को प्रशासन ने गल्ला मंडी के पास बने आरोपी के अवैध नाले पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई से जलभराव की समस्या झेल रही गल्ला मंडी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
एसडीएम सदर केडी शर्मा के अनुसार, लव जिहाद के आरोपी मौलाना खान ने गल्ला मंडी के मूल नाले से ऊंचा अपना नाला बना लिया था. इसके बरसात के दौरान गल्ला मंडी में पानी भरने से व्यापारियों, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था. मंडी सचिव की ओर से इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से पत्राचार किया गया था, लेकिन आज तत्काल कार्यवाई करते हुए अवैध नाले को बुलडोजर से गिरा दिया गया.
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गल्ला मंडी परिसर में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला तैनात रहा, मौके पर एसडीएम सदर केडी शर्मा, सीओ सदर राजेश कमल, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दिनेश आर्य, राजस्व लेखपाल अशोक कुमार सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कस्बे में आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे.