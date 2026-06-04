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ड्रग तस्कर के अवैध फार्महाउस पर चला बुलडोजर, चारागाह भूमि पर खर्च किए थे 67 लाख

जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में की गई आर्थिक जांच में पता चला कि आरोपी ने गांव देवल्दी में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से आवासीय पट्टे पर आलीशान मकान बनाया था. इसके अलावा उसके कब्जे में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का फार्महाउस, 18 लाख रुपए की स्कॉर्पियो और लगभग 30 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर वाहन भी पाई गई. यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब एनडीपीएस एक्ट के एक बड़े मामले में आरोपी उस्मान खान और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित लगभग 2 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्तियों को पहले ही फ्रीज किया जा चुका है.

प्रतापगढ़: जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का नौगांवा के ग्राम देवल्दी स्थित चारागाह पर बने अवैध फार्महाउस को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. जांच में सामने आया कि ड्रग तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी उस्मान खान ने सरकारी चारागाह भूमि पर यह फार्महाउस बनवाया था. फार्महाउस के निर्माण पर 66 लाख 83 हजार 603 रुपए खर्च किए गए थे, जबकि इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए आंका गया है. प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाते हुए भूमि को मुक्त कराया.

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं होने के बावजूद उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी. दरअसल, अरनोद थाना क्षेत्र में इस साल 21 फरवरी को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार नारायण लाल मीणा को गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से 2 किलो 708.6 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 किलो 723.2 ग्राम केमिकल बरामद किया गया था. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ आरोपी उस्मान खान द्वारा सप्लाई के लिए भेजा गया था. पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही वह फरार हो गया और तब से लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है. न्यायालय से वारंट जारी होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

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जांच में यह भी सामने आया कि उसने 5 मारवाड़ी एवं काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े और 10 मूर्रा नस्ल की भैंसें खरीद रखी थीं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए है. पुलिस जांच के अनुसार आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 2 करोड़ 78 लाख रुपए पाया गया. पुलिस का मानना है कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से बनाई गई थी. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ (1) के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव गत 9 अप्रैल को सक्षम प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया था.

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स्वीकृति मिलने के बाद गत 13 अप्रैल को संबंधित संपत्तियों पर फ्रीजिंग नोटिस जारी कर दिए गए थे. संपत्तियों की जांच के दौरान प्रशासन को पता चला कि ग्राम देवल्दी की चारागाह आराजी नम्बर 17 पर बना फार्महाउस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्मित किया गया है. इसके बाद तहसीलदार के आदेश पर राजस्व विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थ तस्करी और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.