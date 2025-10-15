लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के 'टॉर्चर हाउस' पर चला बुलडोजर
लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल के कब्जे वाली इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया. इसे 'टार्चर हाउस' के नाम से जाना जाता है.
Published : October 15, 2025 at 6:47 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है. इसी क्रम में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लाडनूं में स्थित टॉर्चर हाउस (फॉर्म हाउस) पर बुधवार को बुलडोजर चला दिया गया.
लाडनूं डिप्टी विकी नागपाल ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने आनंदपाल सिंह के इस टॉर्चर हाउस को तोड़ने के आदेश दिए थे. जिसके बाद एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस की टीमें लाडनूं के निम्बी जोधा रोड पर स्थित आनंदपाल सिंह के उस फॉर्म हाउस पहुंची, जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था. जहां लोगों को लाकर बंधक बनाया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थी.
पढ़ें: दहशत का दूसरा नाम था आनंदपाल, एनकाउंटर के बाद मचा बवाल, कोर्ट ने उठाए सवाल - Anandpal Encounter Case
बुधवार को पुलिस की टीमों ने अनेक बुलडोजर के साथ इस टॉर्चर हाउस को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर गरजते रहे और टॉर्चर हाउस की दीवारों को जमींदोज करते रहे. यह टॉर्चर हाउस लाडनूं में स्थित है. साल 2016 में आनंदपाल सिंह जब फरार हो गया था, उसके बाद पुलिस ने आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने और उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कई प्रॉपर्टी, जमीनों और फार्म हाउस को कुर्क यानी असरकारी कब्जे में ले लिया था. उन्हीं में से एक यह टॉर्चर हाउस भी था, जो लगभग 8 बीघा क्षेत्र में फैला है. वर्तमान में सरकार ने इस जमीन पर सरकारी कन्या महाविद्यालय भी बना दिया है. कॉलेज भवन के ठीक सामने यह टॉर्चर हाउस मौजूद था, जिस पर आज बुलडोजर चला दिया गया.