लाडनूं में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के 'टॉर्चर हाउस' पर चला बुलडोजर

टॉर्चर हाउस को गिराता बुलडोजर ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है. इसी क्रम में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लाडनूं में स्थित टॉर्चर हाउस (फॉर्म हाउस) पर बुधवार को बुलडोजर चला दिया गया. लाडनूं डिप्टी विकी नागपाल ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने आनंदपाल सिंह के इस टॉर्चर हाउस को तोड़ने के आदेश दिए थे. जिसके बाद एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस की टीमें लाडनूं के निम्बी जोधा रोड पर स्थित आनंदपाल सिंह के उस फॉर्म हाउस पहुंची, जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था. जहां लोगों को लाकर बंधक बनाया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थी.