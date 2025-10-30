ETV Bharat / state

लखनऊ में गरजा LDA का बुलडोजर; 100 बीघा की 9 अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी के निर्देश पर शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को कार्रवाई की गई. प्रवर्तन टीम ने गुड़म्बा व दुबग्गा क्षेत्र में लगभग 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में की जा रही 9 अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है.



प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के ग्राम-मौरा, जिलहपुर में निरीक्षण के दौरान 7 अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया गया था. इसमें रामेश्वर, इरफान, राजेश कुमार कश्यप, मिंकू कश्यप, बालाजी प्रॉपर्टीज, राकेश पाल, संतोष गौतम, रामकेश, आलोक गुप्ता, मुन्नी लाल मौर्या, हरिवंश ग्रीन सिटी के प्रबंधक व अन्य द्वारा 55 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. इन सातों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.



प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि रोशन लाल, सलील सेठ व द्वारा गुड़म्बा के ग्राम-रजौली में दो अलग-अलग स्थानों पर 60 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई. इस दौरान निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर विकसित की गई सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल आदि को ध्वस्त कर दिया.