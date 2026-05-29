मऊ में गरजे मुख्यमंत्री, बोले - अब बेटियों-व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध
सीएम योगी ने कहा - याद कीजिए जनपद मऊ की 2005 की तस्वीरें, जब सरकार ने माफिया के सामने मऊ में घुटने टेक दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 12:49 PM IST
मऊ : सीएम योगी ने मऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. मधुबन के गांधी मैदान में सीएम योगी ने कहा याद कीजिए जनपद मऊ की 2005 की तस्वीरें, जब सरकार ने माफिया के सामने मऊ में टेक दिए घुटने.
सड़कों पर चल रही बहन-बेटियों को छेड़ते थे शोहदे, आज उन पर अंकुश लगाने का काम किया है हमारी सरकार ने. सीएम ने कहाकि धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने वालों को भी सबक सिखाने का काम यूपी सरकार कर रही है. अब कोई बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शीतला देवी के पावन धाम धरा मऊ में 392 करोड़ से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने आए हैं.
जनपद मऊ में ₹392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जनकल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में... https://t.co/tGksqMexM2— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 29, 2026
उत्तर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर अब पूर्वांचल के जनपद मऊ में साफ दिखाई देने लगी है.
विकास, विश्वास और सुशासन की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शीतला देवी के पावन धाम धारा मऊ में 392 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे.
मुख्यमंत्री का यह दौरा मऊ जनपद के लिए ऐतिहासिक और विकास की नई दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.
इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ग्रामीण विकास, नगर विकास, विद्युत व्यवस्था और जनसुविधाओं से जुड़ी अनेक योजनाएं शामिल हैं.
इन योजनाओं के माध्यम से न केवल मऊ की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. सरकार की प्राथमिकता है कि विकास की रोशनी गांव-गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पूर्वांचल के विकास को नई गति दे रही है. मऊ जनपद में हो रहे इन कार्यों से आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनेगा.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तथा कई नई योजनाओं का शिलान्यास कर भविष्य की विकास यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे.
मां शीतला देवी की पावन भूमि धारा मऊ में आयोजित यह कार्यक्रम जनसैलाब और उत्साह का केंद्र बनने जा रहा है. स्थानीय जनता में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है.
यह अवसर केवल परियोजनाओं के उद्घाटन का नहीं, बल्कि मऊ के उज्ज्वल भविष्य और विकास की नई उड़ान का प्रतीक भी होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है — “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास”. इसी संकल्प के साथ मऊ जनपद विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री के आने के बाद विकास को लेकर लोगों की बड़ी उम्मीद है.