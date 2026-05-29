ETV Bharat / state

मऊ में गरजे मुख्यमंत्री, बोले - अब बेटियों-व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध

मऊ में सीएम योगी की दहाड़. ( ETV Bharat )

मऊ : सीएम योगी ने मऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. मधुबन के गांधी मैदान में सीएम योगी ने कहा याद कीजिए जनपद मऊ की 2005 की तस्वीरें, जब सरकार ने माफिया के सामने मऊ में टेक दिए घुटने. सड़कों पर चल रही बहन-बेटियों को छेड़ते थे शोहदे, आज उन पर अंकुश लगाने का काम किया है हमारी सरकार ने. सीएम ने कहाकि धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालने वालों को भी सबक सिखाने का काम यूपी सरकार कर रही है. अब कोई बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शीतला देवी के पावन धाम धरा मऊ में 392 करोड़ से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने आए हैं. उत्तर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर अब पूर्वांचल के जनपद मऊ में साफ दिखाई देने लगी है. विकास, विश्वास और सुशासन की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शीतला देवी के पावन धाम धारा मऊ में 392 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री का यह दौरा मऊ जनपद के लिए ऐतिहासिक और विकास की नई दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.