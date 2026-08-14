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बरेली में देर रात नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, वकीलों के अवैध चैंबरों को बुलडोजर से किया ध्वस्त

कचहरी परिसर के पास सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर अस्थायी चैंबर बनाए गए, बिजली आपूर्ति बंद कर कार्रवाई की गई.

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वकीलों के अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:25 PM IST

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बरेली : शहर में कचहरी के पास गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर वकीलों के अस्थायी चैंबर समेत अन्य अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया. पुलिस बल की मौजूदगी में आसपास का रास्ता और बिजली आपूर्ति बंद कर यह कार्रवाई की गई.

जानकारी के अनुसार, कचहरी परिसर के पास लंबे समय से सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर अस्थायी चैंबर बनाए गए थे. इन चैंबरों के कारण रास्ता संकरा हो गया था, इसको लेकर काफी समय से अधिकारियों को अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. बताया जा रहा है कि वकीलों ने रोड किनारे स्थायी चैंबर बना लिए थे, इससे वहां दिनभर जाम लगता था. स्थिति से निपटने के लिए रात में दो बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची थी.

अतिक्रमण हटाने के इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या विवाद न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. वहीं, प्रशासन को आशंका थी कि दिन में कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर मौजूद होंगे, जिससे विरोध की स्थिति बन सकती है. इसी वजह से देर रात अभियान चलाने का फैसला लिया गया.


फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी की बात सामने आ रही है. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए यह अभियान चलाया गया. मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है.

इस मामले में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्या ने बताया कि विकास कार्यों में रुकावट बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. नगर निगम की टीम द्वारा पैमाइश करने के बाद अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, उसके बाद हटाने की कार्रवाई की गई.

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