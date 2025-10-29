ETV Bharat / state

बरेली में बुलडोजर एक्शन; 50 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया, जेई बोले- कार्रवाई जारी रहेगी

जेई मनोज यादव ने बताया कि नोटिस के बाद रिमांइडर भी कराया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.

बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 4:25 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : जिले के कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई. कैंट बोर्ड की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इलाके में करीब 50 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इलाके में कार्रवाई के बाद कब्जेदारों में खलबली मच गई.

बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (Video credit: ETV Bharat)

कब्जेदारों को जारी किया गया था नोटिस : छावनी परिषद के जेई मनोज यादव ने बताया कि कैंट इलाके में छावनी परिषद की भूमि है और इसके सामने मकान बनाकर रहने वालों ने अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा था. जेई ने बताया कि नोटिस के बाद रिमांइडर भी कराया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.

कार्रवाई के बाद खुद हटाया अतिक्रमण : बुधवार को छावनी परिषद की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बुलडोजर देख वहां रहने वाले लोग खुद ही अतिक्रमण को हटाने लगे. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही.

अवैध निर्माण किया जा रहा ध्वस्त : बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मदारी की पुलिया के पास बुधवार को छावनी परिषद की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया गया. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

जेई मनोज यादव ने बताया कि छावनी परिषद की तरफ से इस इलाके में 50 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है, जिसको अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें : बरेली में BDA का बड़ा एक्शन; 16 दुकानें और तीन मंजिला शोरूम किया सील, नक्शा तक नहीं था पास

Last Updated : October 29, 2025 at 4:31 PM IST

TAGGED:

BAREILLY NEWS
BULLDOZER ACTION IN BAREILLY
50 ILLEGAL CONSTRUCTIONS
ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN BAREILLY
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.