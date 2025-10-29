बरेली में बुलडोजर एक्शन; 50 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया, जेई बोले- कार्रवाई जारी रहेगी
जेई मनोज यादव ने बताया कि नोटिस के बाद रिमांइडर भी कराया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 4:25 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 4:31 PM IST
बरेली : जिले के कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई. कैंट बोर्ड की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इलाके में करीब 50 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इलाके में कार्रवाई के बाद कब्जेदारों में खलबली मच गई.
कब्जेदारों को जारी किया गया था नोटिस : छावनी परिषद के जेई मनोज यादव ने बताया कि कैंट इलाके में छावनी परिषद की भूमि है और इसके सामने मकान बनाकर रहने वालों ने अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा था. जेई ने बताया कि नोटिस के बाद रिमांइडर भी कराया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.
कार्रवाई के बाद खुद हटाया अतिक्रमण : बुधवार को छावनी परिषद की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बुलडोजर देख वहां रहने वाले लोग खुद ही अतिक्रमण को हटाने लगे. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही.
अवैध निर्माण किया जा रहा ध्वस्त : बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मदारी की पुलिया के पास बुधवार को छावनी परिषद की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया गया. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
जेई मनोज यादव ने बताया कि छावनी परिषद की तरफ से इस इलाके में 50 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है, जिसको अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
