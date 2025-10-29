ETV Bharat / state

बरेली में बुलडोजर एक्शन; 50 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया, जेई बोले- कार्रवाई जारी रहेगी

बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर ( Photo credit: ETV Bharat )