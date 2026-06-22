सीतापुर में चला प्रशासन का बुलडोजर; समाजवादी पार्टी का कार्यालय ध्वस्त
प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जबकि राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 11:48 AM IST
सीतापुर: जिले में सोमवार सुबह 5 बजे से प्रशासन का बड़ा एक्शन देखा गया. एसडीएम सदर, ईओ और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तड़के से ही 5 बुलडोजरों की मदद से समाजवादी पार्टी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई. इससे हड़कंप मच गया.
हालांकि, कार्यालय को पहले ही खाली करने के लिए नोटिस दे दी गई थी. कार्यालय रविवार को खाली भी हो चुका था. जानकारी के मुताबिक, टाउन हॉल में नजूल भूखंड पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय को नगर पालिका द्वारा खाली करने का अल्टीमेटम काफी पहले दिया जा चुका है.
कार्यालय का एलॉटमेंट वर्षों पहले खत्म हो चुका था. खाली न होने के चलते प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. इसके बाद कार्यालय खाली करने की प्रक्रिया शुरू हुई. खाली होने के बाद प्रशासन ने बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया.
ईओ सीमा सिंह ने बताया कि यह जमीन राजकीय महाविद्यालय अस्पताल के लिए एलॉट हुई है, जिसे हस्तांतरित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. ध्वस्तीकरण से पहले यहां की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. बता दें कि मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
वहीं, सदर एसडीएम जनार्दन प्रसाद, नगर पालिका सीतापुर की अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं.
प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. फिलहाल पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है.
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