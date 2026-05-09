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बनारस की दालमंडी में फिर गरजा बुलडोजर; 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

दालमंडी में ध्वस्त हो रहे भवनों की संख्या 115 पर पहुंच गई है, मौके पर पुलिस बल तैनात.

बनारस में दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाईय.
बनारस में दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाईय. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:00 PM IST

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वाराणसी : दालमंडी में एक फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. PWD की टीम फिर से दुकानों को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया है. PWD की ओर से 45 मकानों को खाली करने के लिए मुनादी कराई गई थी. इन मकानों की रजिस्ट्री करा दी गई है. मुआवजा दिए जाने के साथ ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है. 45 मकानों को मिलाकर दालमंडी में ध्वस्त हो रहे भवनों की संख्या 115 पर पहुंच गई है.

बनारस की दालमंडी में गरजा बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि, दालमंडी चौड़ीकरण के लिए शनिवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है. जिसके अंतर्गत दालमंडी में एक बार फिर बुलडोजर की गरज सुनाई दी है. एक साथ 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की शुरुआत है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम मौके पर तैनात है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मी RAF-PAC व कई थानों की फोर्स तैनात की गई है.

दालमंडी में बुलडोजर एक्शन.
दालमंडी में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी की दाल मंडी में 17.05 मीटर सड़क को चौड़ा करना है, जिसके लिए 181 मकान-दुकानों को चिन्हित किया गया है. इन्हें तोड़ने के बाद यहां पर कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा. PWD के अभियंता केके सिंह की मानें तो आज 45 भवनों को तोड़ने का कार्य चल रह है. अब तक 62 मकानों को तोड़ा गया है. मई के अंतिम सप्ताह तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर की जाएगी. नगर निगम द्वारा घोषित 20 जर्जर मकान हैं तो वहीं 25 मकान रजिस्ट्री किए हुए हैं. आज भी एक जर्जर मकान गिर गया है.

दालमंडी में बुलडोजर एक्शन.
दालमंडी में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी की दालमंडी में चौड़ीकरण परियोजना की लागत लगभग ‌221 करोड़ है. सड़क 650 मीटर लंबी है और इसे 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है. लोक निर्माण विभाग ने बीते कई महीनों से चौड़ीकरण का अभियान चलाया हुआ है. बताया कि, रिकॉर्ड के मुताबिक, वक्फ की 08 संपत्तियां आ रही हैं, जिनमें 06 मस्जिदें हैं, जिसमें लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी के कूड़े का दिल्ली के तर्ज पर होगा निस्तारण, 25 एकड़ में लहलहाएगा 'मियावाकी वन'

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45 HOUSES DESTROYED IN DAL MANDI
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