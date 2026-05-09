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बनारस की दालमंडी में फिर गरजा बुलडोजर; 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

बनारस में दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाईय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : दालमंडी में एक फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. PWD की टीम फिर से दुकानों को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया है. PWD की ओर से 45 मकानों को खाली करने के लिए मुनादी कराई गई थी. इन मकानों की रजिस्ट्री करा दी गई है. मुआवजा दिए जाने के साथ ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है. 45 मकानों को मिलाकर दालमंडी में ध्वस्त हो रहे भवनों की संख्या 115 पर पहुंच गई है. बनारस की दालमंडी में गरजा बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि, दालमंडी चौड़ीकरण के लिए शनिवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है. जिसके अंतर्गत दालमंडी में एक बार फिर बुलडोजर की गरज सुनाई दी है. एक साथ 45 मकानों पर ध्वस्तीकरण की शुरुआत है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम मौके पर तैनात है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मी RAF-PAC व कई थानों की फोर्स तैनात की गई है.