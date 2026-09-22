ETV Bharat / state

बहराइच के स्टील गंज तालाब पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 50 से अधिक दुकानों के चबूतरे ध्वस्त

पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में चला प्रशासन का पीला पंजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: शहर के मुख्य बाज़ार स्थित ऐतिहासिक स्टील गंज तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की राह में बाधक बन रहे अवैध कब्ज़ों पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया. परियोजना के काम में रुकावट डालने के बाद नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद और सहायक आयुक्त प्रमिता सिंह के नेतृत्व में पुलिस और PAC की मौजूदगी में 50 से अधिक दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई से पूरे बाज़ार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. नगर पालिका सहायक आयुक्त प्रमिता सिंह ने बताया कि स्टील गंज तालाब शहर के मुख्य बाज़ार और पॉश इलाके में स्थित है. 1.47 करोड़ से होगा स्टील गंज तालाब का कायाकल्प. (Video Credit: ETV Bharat) सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत हुए 1.47 करोड़: वर्तमान में यह तालाब अत्यंत जर्जर अवस्था में है और इसमें पानी भी नहीं बचा है. शासन की प्राथमिकताओं और 15वें वित्त आयोग से निकायों को प्राप्त बजट के तहत जिलाधिकारी ने तालाब के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 47 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी. परियोजना का टेंडर होने के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करना चाहा, तो स्थानीय दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों ने बाधा पैदा की. कर्मचारियों को गाड़ियां अंदर न लाने देने और काम रोकने की चेतावनियां दी जाने लगीं.