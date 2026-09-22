बहराइच के स्टील गंज तालाब पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 50 से अधिक दुकानों के चबूतरे ध्वस्त
स्टील गंज तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 50 से अधिक दुकानों के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 6:53 PM IST
बहराइच: शहर के मुख्य बाज़ार स्थित ऐतिहासिक स्टील गंज तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की राह में बाधक बन रहे अवैध कब्ज़ों पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया. परियोजना के काम में रुकावट डालने के बाद नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद और सहायक आयुक्त प्रमिता सिंह के नेतृत्व में पुलिस और PAC की मौजूदगी में 50 से अधिक दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया.
इस कार्रवाई से पूरे बाज़ार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. नगर पालिका सहायक आयुक्त प्रमिता सिंह ने बताया कि स्टील गंज तालाब शहर के मुख्य बाज़ार और पॉश इलाके में स्थित है.
सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत हुए 1.47 करोड़: वर्तमान में यह तालाब अत्यंत जर्जर अवस्था में है और इसमें पानी भी नहीं बचा है. शासन की प्राथमिकताओं और 15वें वित्त आयोग से निकायों को प्राप्त बजट के तहत जिलाधिकारी ने तालाब के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 47 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी. परियोजना का टेंडर होने के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करना चाहा, तो स्थानीय दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों ने बाधा पैदा की. कर्मचारियों को गाड़ियां अंदर न लाने देने और काम रोकने की चेतावनियां दी जाने लगीं.
औचक निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई: नगर मजिस्ट्रेट और सहायक आयुक्त ने बीती शाम मौके का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में पाया गया कि दुकानदारों ने 3 से 4 फीट आगे तक पक्के चबूतरे बना रखे हैं. इससे निर्माण सामग्री रखने या भारी वाहन आने-जाने के लिए जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. अफ़सरों ने साफ किया कि दुकानदारों को पहले कई बार नोटिस दिए गए थे और लाउडस्पीकर से मुनादी भी कराई गई थी.
अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा प्रशासनिक खर्च: इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस व पीएसी बल की तैनाती करके बुलडोजर से सभी अवैध चबूतरों और ढांचों को हटा दिया गया. सहायक आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में जो भी प्रशासनिक खर्च आएगा, उसका आकलन करके संबंधित लोगों से उसकी भरपाई कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.
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