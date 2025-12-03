ETV Bharat / state

जामुल गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर भिलाई नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, शूटर करण साव का अवैध मकान ढहा

आज सुबह नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कैलाश नगर स्थित आरोपी के घर पर अतिरिक्त निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड की घटना के मुख्य आरोपी और शातिर बदमाश करण साव के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है. उसके अवैध मकान पर आज बुलडोजर चलाया गया.

भिलाई बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जामुल फायरिंग पर भिलाई नगर निगम का एक्शन

जामुल के कैलाश नगर में 14 नवंबर की शाम 6:30 बजे विकास प्रजापति पर बाइक सवार दो शूटरों ने फायरिंग की थी. गोली विकास के दाहिने कान के पास से छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

करण साव के घर पर बुलडोजर (ETV Bharat Chhattisgarh)

जेल में हैं मुख्य आरोपी करण साव

इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी करण साव को बैकुंठ धाम, छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. उसके पांच अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा. फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं.

भिलाई नगर निगम की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

नियमों का उल्लंघन पर बुलडोजर कार्रवाई

भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडेय ने बताया कि समृद्धि बाजार क्षेत्र में आरोपी द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर निगम ने पहले ही नोटिस जारी किया था. यह क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र में आता है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण हैं, उन सभी पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.