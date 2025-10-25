ETV Bharat / state

मेरठ में 35 साल पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन; 22 दुकानें ध्वस्त, रो पड़े दुकानदार, बोले- सब कुछ खत्म हो गया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉम्प्लेक्स को कराया गया ध्वस्त, मौके पर फोर्स मौजूद, कार्रवाई देखने के लिए जुटी भीड़.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहा दिया गया.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहा दिया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : शास्त्रीनगर में मौजूद 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट पर आज बुलडोजर चल गया. इसमें मौजूद 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. आवास विकास परिषद, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर यह कार्रवाई की. इसके लिए पोकलेन मशीन का सहारा लिया गया. यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 150 लोगों के रोजगार का जरिया था. आंखों के सामने उसे टूटता देखकर कई दुकानदार बिलख पड़े.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले ही इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने के आदेश आवास एवं विकास परिषद को दिया था. इसके पालन के लिए शनिवार की सुबह ही टीमें पहुंच गईं. हालांकि आज मार्केट पहले से ही बंद था. पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी. पब्लिक की एंट्री रोक दी गई थी. आवास विकास परिषद मेरठ के एसई राजीव कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई.

दुकानदार ने सुनाया अपना दर्द. (Video Credit; ETV Bharat)

दुकानदारों के चेहरे पर उदासी, कई रो पड़े : कार्रवाई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिनकी दुकानें हैं, वे काफी मायूस दिखे. कई दुकानदार तो रो भी पड़े. इसी कॉम्प्लेक्स में मीनू गुप्ता साड़ी की दुकान चलाती थीं. ईटीवी भारत को उन्होंने बताया कि 10 महीने से पूरा परिवार हर संभव कोशिश कर रहा था कि उन्हें इस समस्या का सामना न करना पड़े. इसके लिए जुर्माना देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट भी गए. काफी पैसा भी खर्च किया.

पोकलेन मशीन से कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया गया.
पोकलेन मशीन से कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़.
कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

'आंखों के सामने दुकान गिरता देख तकलीफ हो रही' : मीनू ने आगे बताया कि वे चाहती थीं कि सरकार इसकी कंपाउंडिंग कर दे. जो भी इसमें राजस्व बनता हो उसे जमा करा लिया जाए. परिवार का खर्च इसी दुकान से चलता है. बच्चे छोटे हैं. अब रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है. शासन ने भी मदद मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया. सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार गए. आज अपनी आंखों के सामने दुकान को जमींदोज होता देखा काफी तकलीफ हो रही है.

काफी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है.
काफी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया गया.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
कार्रवाई को देखते स्थानीय लोग.
कार्रवाई को देखते स्थानीय लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

150 लोग हो गए बेरोजगार : मीनू ने बताया कि सामान निकाल लिया लेकिन फर्नीचर नहीं निकल सकता था, उसे वैसे ही छोड़ दिया. मीनू के बेटे साहिल ने बताया कि कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स के जरिए करीब 150 लोगों को रोजगार भी मिला था. सबके सामने संकट खड़ा हो गया है. मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं. इस कार्रवाई से बेहद दुखी हूं. अब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया.

मौके पर मौजूद भीड़.
मौके पर मौजूद भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
मौके पर तैनात फोर्स.
मौके पर तैनात फोर्स. (Photo Credit; ETV Bharat)

साल 1990 में बना था यह कॉम्प्लेक्स : भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. मौके पर जहां कई थानों की फोर्स तैनात रही. PAC को भी लगाया गया था. ये कॉम्प्लेक्स आवासीय क्षेत्र में बना था. यह 35 साल पुराना था. यह 288 वर्ग मीटर में बना था. इसमें 22 दुकानें थीं. यह जमीन काजीपुर गांव के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी. इसके बाद साल 1990 में एक व्यक्ति ने इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. दुकानदार भी कोर्ट चले गए थे.

बुलडोजर से गिराया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स.
बुलडोजर से गिराया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. (Photo Credit; ETV Bharat)
दूसरे इलाके के लोग भी कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे.
दूसरे इलाके के लोग भी कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसलिए अवैध माना गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स : आवास एवं विकास परिषद के दस्तावेजों में सेंट्रल मार्केट नाम से कोई बाजार नहीं है. स्कीम नंबर 7 में शास्त्रीनगर सेक्टर-6 व 2 के तहत बाजार विकसित होता गया. यहीं पर 288 वर्ग मीटर का भूखंड संख्या 661/6 है. इसमें 22 दुकानें थीं. विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक वीर सिंह निवासी काजीपुर को भूखंड आवंटन हुआ. 30 अगस्त 1986 को कब्जा दिया गया. 6 अक्तूबर 1986 को फ्री होल्ड डीड हुई. इसमें संपत्ति को आवासीय प्रयोग के लिए इस्तेमाल में लाया जाना था. विनोद अरोड़ा के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी हुई. इसके बाद 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई. (Video Credit; ETV Bharat)

अवैध निर्माण पर साल 1990 से चल रही खींचतान : 19 सितंबर 1990 को आवास एवं विकास परिषद की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजकर अवैध निर्माण रोकने को कहा गया. नौ फरवरी 2004 को आवंटित भूखंड का अवैध रूप से उपयोग किए जाने या वाणिज्यिक उद्देश्य के प्रयोग पर पहले ही यह कार्रवाई हो सकती थी. कॉम्प्लेक्स प्रबंधन की ओर से कोई जवाब दाखिल न करने पर 23 मार्च 2005 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए. आदेश के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिया. आवास विकास परिषद को 3 महीने के अंदर खाली कराने और ध्वस्त कराने के लिए कहा गया था.

यह भी पढ़ें : मेरठ के सबसे पॉश इलाके की दुकानों पर अब चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेंशन में आये सैकड़ों लोग

यह भी पढ़ें : मेरठ के पॉश मार्केट में चलेगा बुलडोजर, कॉम्प्लेक्स गिराने के लिए टेंडर, एक करोड़ से ज्यादा का है खर्च

TAGGED:

MEERUT SHOPPING COMPLEX DEMOLISHED
SHASTRI NAGAR CENTRAL MARKET
BULLDOZERS RAN ON 22 SHOPS
मेरठ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज
BULLDOZER ACTION ON CENTRAL MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.