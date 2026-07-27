ETV Bharat / state

ऐतिहासिक मीना बाजार में चला बुलडोजर, भारी बवाल से टेंशन

बेतिया में ऐतिहासिक मीना बाजार में बुलडोजर चलाया गया. तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. पढ़ें पूरी खबर

Bulldozer action in Meena Bazaar
मीना बाजार में चला बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 5:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: पश्चिम चंपारण के बेतिया में शहर के ऐतिहासिक मीना बाजार में जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया है. प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका तनाव का केंद्र बन गया. भारी पुलिस बल, दंडाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 85 चिन्हित दुकानों पर कार्रवाई शुरू की गई.

मीना बाजार में चला बुलडोजर: जैसे ही बुलडोजर दुकानों की ओर बढ़ा, वर्षों से यहां कारोबार कर रहे दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा. कुछ व्यापारियों ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी, जबकि कई दुकानदार खुद को एक दुकान के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगाकर बैठ गए.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"दुकान का स्टे लगा था, उसको तोड़ दिया गया. हमलोग ऐसे ही मर जाएंगे. 13 अगस्त का हाईकोर्ट का स्टे है."- दुकानदार

दुकानदारों ने दी आत्मदाह की धमकी: इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी से गेट और ताला तोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ाई. इस दौरान पुलिस और दुकानदार आमने-सामने रहे और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. जिला प्रशासन ने पहले से चिन्हित लगभग 85 दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की.

"पहले इस रोड का जो मैप बना था, वह 14 फीट था. लेकिन आज सौ साल पुरानी दुकानों को तोड़ा जा रहा है. लीज पर है. पहले हाईकोर्ट से लीज रद्द करवाना चाहिए. फिर अतिक्रमण करने वाले दुकानों को हटाना चाहिए. हमारा परिवार चलाने का यही आधार है. हमारी विनती है कि 5 से 10 दिन का टाइम दे दिया जाए. पहले मैं यहां के व्यवसायी संघ का अध्यक्ष हूं फिर बीजेपी का नेता हूं. मैंने शीर्ष नेताओं से भी गुहार लगायी है."- रिंकी गुप्ता, व्यवसायी संघ अध्यक्ष व बीजेपी नेता

Bulldozer action in Meena Bazaar
दुकानदारों ने गेट किया बंद (ETV Bharat)

85 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी: बुलडोजर के पहुंचते ही बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. व्यापारियों का आरोप है कि कई दुकानों के मामले पटना हाईकोर्ट में लंबित हैं. उनका दावा है कि कुछ दुकानों पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश यानी स्टे प्राप्त है, जबकि कई मामलों की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित है.

अदालत की प्रक्रिया नहीं हुई पूरी- दुकानदार: दुकानदारों का कहना है, प्रशासन ने अदालत की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया. व्यापारियों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए कार्रवाई का विरोध किया. दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ये दुकानें पूर्व राज व्यवस्था के समय विधिवत पट्टे पर मिली थीं और वे वर्षों से नियमित रूप से टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क जमा करते आ रहे हैं.

पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग: उनका आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर केवल गरीब और छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सड़क के दूसरी ओर पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है, जहां से भी सड़क का विस्तार किया जा सकता है. व्यापारियों ने प्रशासन पर मनमानी, दबंगई और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी रोजी-रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है.

Bulldozer action in Meena Bazaar
दुकानदारों का हंगामा (ETV Bharat)

"ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी. न्यायालय में 13 अगस्त को सुनवाई है. लेकिन आलाधिकारियों ने 13 अगस्त तक का इंतजार नहीं किया और जबरन बुलडोजर चलवाना चाहते हैं."- वसी अहमद, कांग्रेस नेता

भारी पुलिस बल की तैनाती: प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने मीडिया के सामने कथित तौर पर पटना हाईकोर्ट का स्टे आदेश और अपनी दुकानों से जुड़े पट्टा दस्तावेज भी दिखाए. उनका कहना है कि उनका पूरा परिवार इन दुकानों की आय पर निर्भर है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए दुकानों को तोड़ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है. व्यापारियों का यह भी दावा है कि प्रभावित लोगों में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी शामिल हैं. फिलहाल मीना बाजार क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

"सभी दुकानदारों को पहले से ही नोटिस दे दिया गया था. लगातार इन्हें बताया जा रहा था कि दुकान खाली करें, उसके बावजूद इन्होंने क़ानून का पालन नहीं किया. आज सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की जा रही है और सड़क को अतिक्रमणमुक्त किया जा रहा है."-विकास कुमार, बेतिया सदर एसडीएम

दुकानदार और प्रशासन आमने-सामने: बता दें कि एक ओर जिला प्रशासन सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शहर के विकास और यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक बता रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी इसे अपने अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करार दे रहे हैं. फिलहाल बेतिया का ऐतिहासिक मीना बाजार बुलडोजर कार्रवाई के बाद तनाव के साए में है और पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें

बिहार में सरकारी जमीन पर बनी झुग्गी-झोपड़ी में आखिर कैसे लगा बिजली मीटर?

बिहार में मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटा अतिक्रमण

TAGGED:

MEENA BAZAAR
मीना बाजार
BETTIAH NEWS
बेतिया न्यूज़
BULLDOZER ACTION IN MEENA BAZAAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.