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हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर के बाद थमा बुलडोजर एक्शन; संत कबीर नगर में बना है अवैध मदरसा

हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर के बाद थमा बुलडोजर एक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संत कबीरनगर: शहर कोतवाली क्षेत्र के मोती नगर वार्ड में अवैध रूप से निर्मित मदरसे पर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लग गई है. उच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर स्टेल ऑर्डर जारी किया है. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी है. SDM हृदय राम त्रिपाठी ने बताया की हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदरसा गिराने की कार्रवाई को रोक दिया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. आगे जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दो दिनों से लगातार जारी थी. कार्रवाई दूसरे दिन दोपहर बाद कोर्ट का स्थगन आदेश आने से प्रशासन को काम बीच में ही रोकना पड़ा. यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. जिस मदरसे को ढहाया जा रहा था, उसका निर्माण मौलाना शमशुल हुदा ने करवाया था. मौलाना मूल रूप से दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का निवासी है. उसने अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है.