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लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर फिर चला बुलडोजर, 4000 वर्ग फीट में बना अवैध हिस्सा जमींदोज

आरोपी के घर पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार को एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई. लखनऊ विकास प्राधिकरण का दस्ता दो बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. 4,000 स्क्वायर फीट में बने अवैध निर्माण का आधे से अधिक हिस्सा जमींदोज कर दिया गया.

शाम को अंधेरा होने के बाद भी लाइटों की रोशनी में बुलडोजर गरजता रहा. इससे पहले 28 अक्टूबर को केवल बाउंड्रीवॉल गिराए जाने पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डीजीपी राजीव कृष्ण के आश्वासन पर यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है. मौके पर एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार, डीएम विशाख अय्यर समेत शासन-प्रशासन के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया, गुरुवार दोपहर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची एलडीए की टीम ने सबसे पहले उस विवादित चबूतरे और उसके पास के अवैध हिस्से को गिराना शुरू किया, जिसे लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. बुलडोजर ने मकान का टीन शेड और अगला पक्का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. अंदर रखा घरेलू सामान, कूलर व साइकिल मलबे में दब गए. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. आसपास के घरों की छतों पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही. अंधेरा होने के बाद भी प्रशासन ने सर्च लाइटों की रोशनी में ध्वस्तीकरण जारी रखा.