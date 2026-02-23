ETV Bharat / state

कानपुर में 50 करोड़ की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 8 बीघा जमीन पर कार्रवाई

अवैध प्लॉटिंग पर गरजा योगी का बुलडोजर. ( Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur )

कानपुर: शहर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है. जितने भी अवैध प्लॉट हैं सभी पर योगी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. सोमवार को केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने सिंहपुर व गंगपुर चकबदा में 8 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया. कानपुर में गरजा बुलडोजर. (Video Credit; Media Cell, KDA Kanpur) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया छोटू पाल व श्रीपाल की 3 बीघा, भंवर, अनिल व अन्य की 2 बीघा व अन्य कई लोगों की 3 बीघा समेत 8 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई कराई गयीं. केडीए के ओएसडी ने कहा कि आठ बीघा जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है.