ETV Bharat / state

कानपुर में 50 करोड़ की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 8 बीघा जमीन पर कार्रवाई

भू-माफिया को जारी किए गए नोटिस, केडीए ने कहा कि नक्शा पास वाले प्लॉट ही खरीदें.

Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur
अवैध प्लॉटिंग पर गरजा योगी का बुलडोजर. (Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है. जितने भी अवैध प्लॉट हैं सभी पर योगी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. सोमवार को केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने सिंहपुर व गंगपुर चकबदा में 8 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया.

कानपुर में गरजा बुलडोजर. (Video Credit; Media Cell, KDA Kanpur)

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया छोटू पाल व श्रीपाल की 3 बीघा, भंवर, अनिल व अन्य की 2 बीघा व अन्य कई लोगों की 3 बीघा समेत 8 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई कराई गयीं. केडीए के ओएसडी ने कहा कि आठ बीघा जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है.

KDA से पास नक्शे वाले प्लॉट ही खरीदें: डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक भू माफिया ने छोटे-छोटे भूखंड पर अवैध प्लॉटिंग कर आमजन को उन्हें बेच दिया है. अब कार्रवाई का खामियाजा प्लॉट खरीदने वालों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आमजन वही भूखंड खरीदें जिनके नक्शे केडीए से पास किए गए हैं. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा, आने वाले दिनों में बिठूर क्षेत्र की लगभग 10 बीघा जमीन पर जल्द बुलडोजर दौड़ेगा. वहां सर्वे का काम पूरा है. जहां-जहां अवैध प्लॉटिंग है, उन स्थानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी.

वहीं पिछले दिन कानपुर में गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक 21 बीघा जमीन पर, अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया गया था.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में PDA का बुलडोजर एक्शन; अतीक अहमद के करीबियों की 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

TAGGED:

कानपुर में बुलडोजर एक्शन
BULLDOZER ACTION ILLEGAL PLOTTING
50 करोड़ के प्लॉट पर चला बुलडोजर
KDA DEMOLISHED INVALID PLOT
KDA BULLDOZER ACTION ON PLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.