कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया बिठूर रोड पर हीं सुशील कटियार ने 5.50 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग करा रखी थी.

Photo Credit: KDA Media Cell
मंगलवार को 50 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त. (Photo Credit: KDA Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नक्शा पास कराये की गयीं प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का अभियान जारी है. केडीए के ओएसडी जोन एक (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम के सदस्यों ने मंगलवार को मटका चौराहा पर सोनू यादव द्वारा साढ़े चार बीघा में की गयीं अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया.

5.50 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग: इसके साथ ही बिठूर रोड पर हुई चार बीघा प्लॉटिंग पर भी हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया बिठूर रोड पर हीं सुशील कटियार व अन्य ने साढ़े पांच बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग करा रखी थी, जिसका नक्शा नहीं पास था.

बिना मंजूरी निर्माण करने वालों पर FIR भी दर्ज की जाएगी. (Photo Credit: KDA Media Cell)

अवैध प्लॉटिंग पर जल्द चलेगा बुलडोजर: पूरे परिसर को सील कर दिया गया. और करीब 10 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है. इस पर जल्द बुलडोजर दौड़ेगा. जो ज़मीन मंगलवार को कब्जामुक्त हुई, उसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है.

Photo Credit: KDA Media Cell
कानपुर विकास प्राधिकरण का अभियान जारी. (Photo Credit: KDA Media Cell)

एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में केडीए अफसरों द्वारा केवल जोन एक में हीं 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की ज़मीनों को कब्जामुक्त किया जा चुका है. इस जोन में लोगों ने बिना केडीए से नक्शा पास कराये ही कई बीघा ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग करा ली.

Photo Credit: ETV Bharat
गंगा बैराज से बिठूर के बीच 4 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

नोटिस जारी करने के बाद हुआ एक्शन: सभी को पहले नोटिसें जारी की गयीं थीं. हालांकि तय समय में किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला. अब बुलडोजर का एक्शन जारी है. जल्द ही 10 बीघा ज़मीन को हम कब्जामुक्त कराएंगे. वहीं केडीए वीसी मदन सिंह ने कहा, आमजन पूरी जागरूकता के साथ प्लॉट खरीदें. किसी के झांसे में आने से बचें. केडीए अफसरों की ओर से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन मंगलवार को भी रहा जारी.

