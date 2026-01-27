कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त
केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया बिठूर रोड पर हीं सुशील कटियार ने 5.50 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग करा रखी थी.
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नक्शा पास कराये की गयीं प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का अभियान जारी है. केडीए के ओएसडी जोन एक (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम के सदस्यों ने मंगलवार को मटका चौराहा पर सोनू यादव द्वारा साढ़े चार बीघा में की गयीं अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया.
5.50 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग: इसके साथ ही बिठूर रोड पर हुई चार बीघा प्लॉटिंग पर भी हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया बिठूर रोड पर हीं सुशील कटियार व अन्य ने साढ़े पांच बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग करा रखी थी, जिसका नक्शा नहीं पास था.
अवैध प्लॉटिंग पर जल्द चलेगा बुलडोजर: पूरे परिसर को सील कर दिया गया. और करीब 10 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है. इस पर जल्द बुलडोजर दौड़ेगा. जो ज़मीन मंगलवार को कब्जामुक्त हुई, उसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है.
एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में केडीए अफसरों द्वारा केवल जोन एक में हीं 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की ज़मीनों को कब्जामुक्त किया जा चुका है. इस जोन में लोगों ने बिना केडीए से नक्शा पास कराये ही कई बीघा ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग करा ली.
नोटिस जारी करने के बाद हुआ एक्शन: सभी को पहले नोटिसें जारी की गयीं थीं. हालांकि तय समय में किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला. अब बुलडोजर का एक्शन जारी है. जल्द ही 10 बीघा ज़मीन को हम कब्जामुक्त कराएंगे. वहीं केडीए वीसी मदन सिंह ने कहा, आमजन पूरी जागरूकता के साथ प्लॉट खरीदें. किसी के झांसे में आने से बचें. केडीए अफसरों की ओर से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन मंगलवार को भी रहा जारी.
