धमतरी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, निगम पर वैध निर्माण को तोड़ने का आरोप, टीम के साथ हुई झूमाझटकी

धमतरी में अवैध निर्माण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ. निर्माण को वैध बताते हुए स्थानीय व्यक्ति और निगम टीम के बीच झूमाझटकी हुई.

धमतरी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 7:27 PM IST

4 Min Read
धमतरी : गोकुलपुर स्कूल के पास निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर निगम का पीला पंजा चला. कॉम्प्लेक्स तोड़ने के दौरान बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ. निर्माणकर्ता का दावा है कि बिना नोटिस के और सारे दस्तावेज होने के बावजूद जबरन भवन तोड़ा गया. वहीं निगम कर्मचारियों का कहना था कि आदेश के अनुसार तोड़ने पहुंचे थे. इस बीच धमतरी विधायक भी मौके पर पहुंचे.जब विवाद बढ़ा तो कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची.

तोड़ने की कार्रवाई के दौरान हुई झूमाझटकी

आपको बता दें कि गोकुलपुर स्कूल के मुख्य द्वार के बाजू में निर्माणाधीन परिसर है. जिसे सोमवार को नगर निगम का तोड़ूदस्ता तोड़ने के लिए पहुंचा. तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी, इसी दौरान पट्टाधारी धरम सोनकर वहां पर पहुंचा और जेसीबी के सामने लेट गया. इस दौरान कार्रवाई रोकनी पड़ी. इसी समय विधायक ओंकार साहू भी मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया. निगम कर्मचारियों का कहना था कि आदेश के तहत तोड़ने के लिए पहुंचे थे. तभी दोनों पक्षों में झूमाझटकी हुई, जिसे कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने शांत कराया.

Bulldozer action on illegal occupation
टीम के साथ हुई झूमाझटकी (Etv Bharat)

बिना नोटिस के निगम दो बुलडोजर लेकर पहुंचे और मकान के एक हिस्से को तोड़ दिया. जबरदस्ती तोड़ा गया है ना कोई सूचना है और ना कोई नोटिस है. मेरे पास उस जगह का पट्टा भी है और जीवित भी है. उसके बाद भी जबरदस्ती मकान को तोड़ा जा रहा है - धरम सोनकर,पट्टाधारी

धमतरी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)

पट्टा दिखाने के बाद भी तोड़ने का आरोप

धरम सोनकर ने आरोप लगाया कि इससे पहले देर रात निर्माणाधीन मकान को तोड़ रहे थे और निगम का कहना था कि पट्टा जीवित नहीं है. जिसको रिनवल करने की बात कही गई थी. इसके बाद से निर्माण नहीं किया जा रहा था. सोमवार को सीधे निगम की टीम आई और मकान को तोड़ना चालू कर दिया. धरम का आरोप है कि जब रोकने की कोशिश की गई तो धक्का देकर खींचकर बाहर भगा दिया.

accused of demolishing legal construction
निगम पर वैध निर्माण को तोड़ने का आरोप (Etv Bharat)

धरम सोनकर की मांग है कि जिस मकान को तोड़ा गया, उस मकान को फिर से बनवा कर दिया जाए और पूरी भरपाई हो. मांग पूरा नहीं होने पर सड़क में बैठकर चक्काजाम करने की बात पीड़ित ने कही है. वहीं मौके पर पहुंचे धमतरी विधायक ओंकार साहू ने कहा कि मकान पर निगम प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है.ये सब कुछ अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है.

जब से बीजेपी की सरकार निगम में बैठी है तब से भोले-भाले गरीब जनता के मकानों पर बुलडोजर चल रही है. जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसमें बड़े अधिकारियों का संरक्षण है. जब तोड़ा जा रहा था तो निगम के कर्मचारियों को पट्टा दिखाया गया. पट्टा में 2044 तक वह दस्तावेज है. बुलडोजर से जो तोड़ा गया है. उसके सख्त खिलाफ हैं.पहले किसान परेशान थे, लेकिन अब निगम की जनता परेशान है-ओंकार साहू, विधायक

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों के द्वारा पल्ला झाड़ा जा रहा है. जो आयुक्त के प्रभार में है वो कलेक्टोरेट में ही बैठे रहते हैं और निगम विकलांग हो चुका है.वहीं निगम ने निर्माण को अवैध बताया.

इस जगह पर अवैध निर्माण है, सुशासन वाली सरकार आ गई है. महापौर रामू रोहरा का बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण अवैध रूप से किया गया है. वह शासकीय भूमि है और बात रही पट्टा दिखाने की वह पट्टा उनका नहीं है. पट्टा किसी दूसरी जगह का पट्टा है- विजय मोटवानी, पीडब्ल्यूडी सभापति

आपको बता दें कि धरम सोनकर ने निगम प्रशासन पर जबरन तोड़फोड़ की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए भरपाई की मांग की है.वहीं दूसरी तरफ निगम का कहना है धरम सोनकर जिस पट्टे की बात कह रहे हैं वो दूसरे का है.जिस जगह पर निर्माण को गिराया गया है वो कब्जा करके बनाया गया था.

