बागपत में भारी विरोध और तीखी नोकझोंक के बीच 'बुलडोजर एक्शन', 17 अवैध निर्माण जमींदोज
पट्टे निरस्त होने के बाद भी नहीं खाली की जमीन, ट्यौढ़ी गांव में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 9:05 PM IST
बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला है. ट्यौढ़ी गांव में आवंटित आवासीय पट्टे निरस्त होने के बावजूद अवैध रूप से रह रहे लोगों के मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है. इस दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और कड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी.
दरअसल, बागपत जनपद के ट्यौढ़ी गांव में करीब 25 साल पहले बंजर जमीन पर 17 पात्र लोगों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए थे. हालांकि, इन पट्टों को काफी समय पहले ही निरस्त कर दिया गया था. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी को नोटिस देकर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया.
पट्टे की जमीन खाली न होने पर मंगलवार को संबंधित अधिकारी पुलिस की टीम के साथ गांव पहुंचे. जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहाना शुरू किया, स्थानीय निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया. अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को जमींदोज करना जारी रखा. लोगों का आरोप था कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है. अब उनके आवास तोड़े जा रहे है, ऐसे में वे अचानक बच्चों को लेकर कहां जाएंगे. इस कड़े विरोध के बीच बुलडोजर की मदद से 17 अवैध आवासों को ढहा दिया गया. लोगों का कहना था कि अब वे मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत करेंगे.
डीएम अस्मिता लाल का कहना है कि बंजर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा. और जगहें भी चिह्नित कराई जा रही हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं.
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