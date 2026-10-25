जेसीबी पर चढ़े वकील, फिर भी नहीं थमा बुलडोजर
लखनऊ कैसरबाग में अवैध चैंबरों पर चला नगर निगम का बुलडोजर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:31 PM IST
लखनऊ: हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को नगर निगम प्रशासन ने कैसरबाग स्थित अधिवक्ताओं के अवैध चैंबर तोड़ने का काम शुरू किया. इसकी खबर लगते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. उन्होंने सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया. कई अधिवक्ता जेसीबी पर चढ़ गए. जिससे अधिवक्ताओं के चेंबर पर बुलडोजर न चलने पाए लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे अधिवक्ताओं की एक भी नहीं चली. दो से तीन जेसीबी पर अधिवक्ता बैठे तो अतिरिक्त संख्या में नगर निगम ने बुलडोजर मंगवा लिए और अवैध चैंबरों को जमींदोज कर दिया. तमाम चैंबर कुछ घंटे में ही नेस्तनाबूद कर दिए गए.
नगर निगम की कार्रवाई: कैसरबाग स्थित अवैध चैंबरों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम प्रशासन अपने साथ करीब एक दर्जन बुलडोजर लाया. बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई. जिससे अधिवक्ताओं के विरोध पर रोक लगाई जा सके.
विरोध प्रदर्शन: अपने चैंबरों पर कार्रवाई होते देख तमाम अधिवक्ता भी सड़क पर चैंबर घेरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. हालांकि पुलिस वाले एक भी नहीं सुनी और वकीलों को रास्ते से हटाकर चैंबर गिराने की कार्रवाई शुरू की. 245 अवैध चैंबर तोड़ने गए नगर निगम प्रशासन ने बड़ी संख्या में चैंबर कुछ ही देर में ढहा दिए गए.
अधिवक्ताओं की मांग: इस मौके पर सड़क पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने मांग की है कि यहां पर वकीलों के चैंबर तो प्रशासन तोड़ने के लिए पहुंच गया, लेकिन यहीं पर आसपास मंदिर बने हुए हैं और उनके बीच ही मधुशाला की दुकानें हैं उसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है. वकीलों के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन ने सभी अवैध चैंबर ध्वस्त कर दिए.
नाराजगी की वजह क्या: इस मौके पर विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि कई साल से इन्हीं चैंबर में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्रशासन चाहता तो इन्हें पहले ही ध्वस्त कर सकता था, लेकिन इससे पहले कम से कम वकीलों के बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी चाहिए थी. अधिवक्ताओं का यह भी मानना है कि हम बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में नहीं है लेकिन हमारी रोजी-रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. चैंबर हटाने से कार्य प्रभावित होगा.
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