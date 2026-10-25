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जेसीबी पर चढ़े वकील, फिर भी नहीं थमा बुलडोजर

अवैध चैंबरों पर चला नगर निगम का बुलडोजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को नगर निगम प्रशासन ने कैसरबाग स्थित अधिवक्ताओं के अवैध चैंबर तोड़ने का काम शुरू किया. इसकी खबर लगते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. उन्होंने सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया. कई अधिवक्ता जेसीबी पर चढ़ गए. जिससे अधिवक्ताओं के चेंबर पर बुलडोजर न चलने पाए लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे अधिवक्ताओं की एक भी नहीं चली. दो से तीन जेसीबी पर अधिवक्ता बैठे तो अतिरिक्त संख्या में नगर निगम ने बुलडोजर मंगवा लिए और अवैध चैंबरों को जमींदोज कर दिया. तमाम चैंबर कुछ घंटे में ही नेस्तनाबूद कर दिए गए.



जेसीबी पर चढ़े वकील, फिर भी नहीं थमा बुलडोजर (Video Credit: ETV Bharat)





नगर निगम की कार्रवाई: कैसरबाग स्थित अवैध चैंबरों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम प्रशासन अपने साथ करीब एक दर्जन बुलडोजर लाया. बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई. जिससे अधिवक्ताओं के विरोध पर रोक लगाई जा सके.

लखनऊ कैसरबाग में अवैध चैंबरों पर चला नगर निगम का बुलडोजर (Video Credit: ETV Bharat) विरोध प्रदर्शन: अपने चैंबरों पर कार्रवाई होते देख तमाम अधिवक्ता भी सड़क पर चैंबर घेरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. हालांकि पुलिस वाले एक भी नहीं सुनी और वकीलों को रास्ते से हटाकर चैंबर गिराने की कार्रवाई शुरू की. 245 अवैध चैंबर तोड़ने गए नगर निगम प्रशासन ने बड़ी संख्या में चैंबर कुछ ही देर में ढहा दिए गए. जेसीबी पर चढ़े वकील, फिर भी नहीं थमा बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)