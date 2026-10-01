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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले पर एक्शन में सम्राट सरकार, समस्तीपुर में फिर चला मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर

समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में नाबालिग किशोरी से छेड़खानी और वायरल वीडियो के मामले में प्रशासन ने मुख्य आरोपी के पक्के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की है. कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. आरोपी विकास कुमार शर्मा के जगदीशपुर स्थित आवास पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.