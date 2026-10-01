नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले पर एक्शन में सम्राट सरकार, समस्तीपुर में फिर चला मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर
समस्तीपुर में नबालिक से छेड़खानी मामले में मुख्य आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ. पहले अन्य आरोपी के मकान पर हुई कार्रवाई. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 1, 2026 at 7:57 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में नाबालिग किशोरी से छेड़खानी और वायरल वीडियो के मामले में प्रशासन ने मुख्य आरोपी के पक्के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की है. कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. आरोपी विकास कुमार शर्मा के जगदीशपुर स्थित आवास पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.
तोड़ा गया अवैध निर्माण का हिस्सा
यह कार्रवाई प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट सह राजस्व प्राधिकारी और कर्पूरीग्राम थानाध्यक्ष की देखरेख में संपन्न हुई. मौके पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. प्रशासन का कहना है कि आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले अल्टीमेटम दिया गया था.
अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई
इससे पहले 25 सितंबर को इसी मामले के अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी. आरोपित राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और बिजौलिया निवासी अवधेश पासवान के सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कच्चे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था.
24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम
सदर एसडीपीओ राकेश कुमार के अनुसार, जगतसिंहपुर निवासी रामसुंदर शर्मा के पुत्र विकास कुमार के मकान में पक्का निर्माण होने के कारण प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद दूसरी नोटिस भी जारी की गई.
"अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन की टीम उसके आवास पर पहुंची और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की."-राकेश कुमार, सदर एसडीपीओ
क्या है पूरा मामला?
23 सितंबर को जगतसिंहपुर गांव में नाबालिग किशोरी के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने मामले का सत्यापन शुरू किया. वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर पुलिस ने करीब छह घंटे के भीतर चार आरोपियों विकास कुमार, राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और अवधेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया था.
आरोपियों पर जारी है कार्रवाई
सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. प्रशासन का यह सख्त रुख क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सख्त संदेश देने के उद्देश्य से किया गया माना जा रहा है. वहीं स्थानीय लोगों में भी इस कार्रवाई की चर्चा है.
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