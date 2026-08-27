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बूंदी में चाकूबाजी के आरोपियों की 3 करोड़ की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर, नूर पर 24 और जिगर पर 14 मामले

पुलिस और कोटा विकास प्राधिकरण केडीए की संयुक्त टीम ने नियमानुसार कार्रवाई कर भूमि मुक्त कराई.

Bulldozer Action In Bundi
अतिक्रमण ढहाता बुलडोजर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
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बूंदी: हार्डकोर अपराधियों के सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ गुरुवार को पुलिस और कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने बड़ी कार्रवाई की. केशवरायपाटन कस्बे में करीब 3 करोड़ कीमत की केडीए की जमीन और प्लॉट पर अवैध कब्जे व निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर केडीए को सौंपा गया. कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया.

एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि केशवरायपाटन के हार्डकोर अपराधी नूरुद्दीन उर्फ नूर मेसर पुत्र ईशाक मोहम्मद और जिगर उर्फ खलील पुत्र ईशाक मोहम्मद, निवासी गोल चबूतरा ने केडीए की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण करा रखा था. पुलिस और केडीए की संयुक्त टीम ने नियमानुसार कार्रवाई कर भूमि मुक्त कराई.

पढ़ें: बूंदी नगर परिषद ने कराई आयकर विभाग की 8 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

केशवरायपाटन थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण ने बताया कि आरोपियों ने खसरा नंबर 1625 और 1626 में केडीए की जमीन पर कब्जा कर रखा था. इसके अलावा खसरा नंबर 1640/2 में सड़क किनारे सरकारी स्कूल के पास करीब 2 बीघा केडीए भूमि पर कमरे बनाकर अतिक्रमण किया था. जमीन कोटा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है. अतिक्रमण की जानकारी पर राजस्व रिकॉर्ड और मौके का जायजा लेकर समन्वय कर कार्रवाई की गई.

Bulldozer Action In Bundi
अतिक्रमण हटाने के बाद सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगाया गया (ETV Bharat Bundi)

नूर के खिलाफ 24, जिगर पर 14 मामले: थानाधिकारी ने बताया कि दोनों केशवरायपाटन थाने के हार्डकोर अपराधी हैं. नूर के खिलाफ 24 और जिगर के खिलाफ 14 प्रकरण दर्ज हैं. दोनों कस्बे में हुई चाकूबाजी की घटना में न्यायिक अभिरक्षा में हैं. कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के मार्गदर्शन में हुई. केडीए के तहसीलदार छगनलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केडीए तरुण कांत सोमानी, डीएसपी अशोक जोशी और थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे.

सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो कार्रवाई: एसपी ने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश के लिए विभागों से समन्वय कर रही है. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी.

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