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शाहदरा में अतिक्रमण को लेकर 'बुलडोजर एक्शन', तीन चरणों में चला संयुक्त अभियान

बताया गया कि लोगों को आने-जाने में हो रही दिक्कत के चलते यह कदम उठाया गया. साथ ही दिल्ली पुलिस का भी सहयोग लिया गया.

शाहदरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई
शाहदरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 3:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है. इसके लिए दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत इलाके में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इस संबंध में पार्षद भरत गौतम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और इसे पूरी तरह खत्म करने का प्रयास जारी है.

एक हफ्ते में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दो बार विशेष अभियान चलाया गया. इसके बाद बुधवार को पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों के साथ मिलकर तीसरी बार कार्रवाई की गई, जिसमें कई स्थानों से अवैध कब्जों को हटाया गया. उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि क्षेत्र को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाना है.

अतिक्रमण पर 'बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

पार्षद भरत गौतम ने बताया कि लगातार हो रही इस कार्रवाई से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को हो रही परेशानी कम होगी उन्होंने कहा कि फुटपाथ और सड़कें आम जनता के लिए होती हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त यह रुख अपनाया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसे दोबारा होने से रोकना है. इस दिशा में दिल्ली पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है. इस मुद्दे पर उनकी संबंधित डीसीपी से बातचीत हो चुकी है. योजना के अनुसार, जब नगर निगम का स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं होगा, तब दिल्ली पुलिस क्षेत्र की निगरानी करेगी, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके. उन्होंने कहा कि प्रशासन की यह संयुक्त रणनीति अतिक्रमण पर स्थायी रोक लगाने में कारगर साबित होगी. साथ ही, स्थानीय लोगों से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा न करें.

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