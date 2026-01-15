ETV Bharat / state

बहराइच में बुलडोजर एक्शन, 6 दुकानें ध्वस्त; अतिक्रमण पर नगर पालिका की कार्रवाई

बहराइच: नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कर चलाई जा रही 20 दुकानों पर एक्शन लिया गया है. पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 6 दुकानें ध्वस्त कर दी हैं. पालिका द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा. जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तत्काल हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. अवैध अतिक्रमण की वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं.

उन्होंने बताया कि बताया कि शहर में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है. लगातार शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. 6 दुकानों को ध्वस्त किया गया है. इनके द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करके दुकानें बना ली गई थी. इससे आए दिन समस्या होती थी.