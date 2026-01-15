ETV Bharat / state

बहराइच में बुलडोजर एक्शन, 6 दुकानें ध्वस्त; अतिक्रमण पर नगर पालिका की कार्रवाई

ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर इलाके में घंटाघर, सब्जी मंडी और लोहा मंडी अवैध अतिक्रमण किया गया था.

बहराइच में बुलडोजर एक्शन, 6 दुकानें ध्वस्त.
बहराइच में बुलडोजर एक्शन, 6 दुकानें ध्वस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 1:04 PM IST

बहराइच: नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कर चलाई जा रही 20 दुकानों पर एक्शन लिया गया है. पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 6 दुकानें ध्वस्त कर दी हैं. पालिका द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा. जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तत्काल हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. अवैध अतिक्रमण की वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं.

उन्होंने बताया कि बताया कि शहर में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है. लगातार शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. 6 दुकानों को ध्वस्त किया गया है. इनके द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करके दुकानें बना ली गई थी. इससे आए दिन समस्या होती थी.

ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर इलाके में घंटाघर, सब्जी मंडी और लोहा मंडी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था. देर रात पुलिस बल और पालिका कर्मियों की टीम ने बुलडोजर चलाकर दुकानों पर कार्रवाई की है. कुल 20 दुकानों पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें से 6 दुकानें ढहा दी गई हैं.

उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में बाकी जगहों पर भी सर्वे कराया जा रहा है. जहां भी इस तरह से सड़क आदि पर अवैध अतिक्रमण मिलेगा, वहां कार्रवाई की जाएगी.

