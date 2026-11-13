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कन्नौज में कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर, अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड में है आरोपी

कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान पर नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. जेसीबी से मकान के आगे किए गए कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.

दीपावली के पावन पर्व पर शाम करीब 6 बजे छिबरामऊ नगर के पश्चिमी बाईपास स्थित ककरैया मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की थाने के सामने वाली गली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात का आरोप कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित पर लगा था.