कन्नौज में कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर, अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड में है आरोपी
दीपावली के दिन अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी और उसकी मां जेल में हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:32 PM IST
कन्नौज : छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान पर नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. जेसीबी से मकान के आगे किए गए कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.
दीपावली के पावन पर्व पर शाम करीब 6 बजे छिबरामऊ नगर के पश्चिमी बाईपास स्थित ककरैया मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की थाने के सामने वाली गली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात का आरोप कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित पर लगा था.
मामले में छिबरामऊ पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी अमोल दीक्षित और उसकी मां मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. वहीं, आरोपी के पिता की गिरफ्तारी अभी बाकी है. उनका नाम भी मुकदमे में शामिल बताया गया है.
इधर, नगर पालिका परिषद छिबरामऊ की ओर से एक दिन पहले आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा किया गया था. नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक, मकान के आगे करीब तीन फीट सरकारी जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था. इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आज जेसीबी चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया.
इस दौरान छिबरामऊ तहसीलदार अभिनव वर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे, नगर पालिका के अवर अभियंता (जेई) रविराज कौशल सहित नगर पालिका का भारी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा. छिबरामऊ तहसीलदार अभिनव वर्मा नें बताया की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा करवाई जा रही है. सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण था उसको गिराया जा रहा है.
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