ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म आरोपी के घर चला बुलडोजर; 65 साल के बुजुर्ग पर है रेप का आरोप

लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म आरोपी के घर चला बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: 4 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म आरोपी के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. दुष्कर्म आरोपी खलील अहमद (65) के सिंगाही थाना क्षेत्र में स्थित गांव में घर पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. प्रशासन का कहना है कि जांच और पैमाइश में मकान का हिस्सा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जाना पाया गया है. कार्रवाई के दौरान सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए. सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 6 सितंबर को घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय बच्ची को 65 वर्षीय आरोपी खलील पांच रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. कुछ देर बाद बच्ची लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो आरोप है कि उसने फावड़ा लेकर उन्हें दौड़ा लिया. लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म आरोपी के घर चला बुलडोजर. (Video Credit: ETV Bharat) घटना के बाद बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया. बाद में बच्ची को लखनऊ ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की जानकारी फैलते ही ग्रामीणों और विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया.