लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म आरोपी के घर चला बुलडोजर; 65 साल के बुजुर्ग पर है रेप का आरोप
प्रशासन का कहना है कि जांच और पैमाइश में मकान का हिस्सा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जाना पाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 12:42 PM IST
लखीमपुर खीरी: 4 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म आरोपी के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. दुष्कर्म आरोपी खलील अहमद (65) के सिंगाही थाना क्षेत्र में स्थित गांव में घर पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.
प्रशासन का कहना है कि जांच और पैमाइश में मकान का हिस्सा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जाना पाया गया है. कार्रवाई के दौरान सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए.
सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 6 सितंबर को घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय बच्ची को 65 वर्षीय आरोपी खलील पांच रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
कुछ देर बाद बच्ची लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो आरोप है कि उसने फावड़ा लेकर उन्हें दौड़ा लिया.
घटना के बाद बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया. बाद में बच्ची को लखनऊ ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की जानकारी फैलते ही ग्रामीणों और विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया.
लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. उस दौरान मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम निघासन एसडीएम यदुवीर सिंह CO निघासन ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
एसडीएम ने कहा था कि यदि आरोपी का मकान अवैध पाया जाता है, तो राजस्व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आरोपी खलील अहमद को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि, 6 सितंबर को मेडिकल परीक्षण के लिए निघासन ले जाते समय आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था.
पुलिस के मुताबिक, उसने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और जंगल तथा गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर भाग निकला. उसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगाई गईं. इसके बाद सिंगाही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेरेबंदी की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने बताया है कि राजस्व टीम की जांच में निर्माण अतिक्रमित भूमि पर पाया गया था. नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है.
उनका कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की स्थिति और अतिक्रमण के आधार पर की गई है.
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