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लखीमपुर खीरी में बुलडोजर एक्शन; भीरा-पलिया हाईवे पर हटाया गया अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचने की तैयारी में थी, लेकिन एनएचएआई की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी. इसके चलते प्रस्तावित कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी.

एनएचएआई की बरेली इकाई के सह परियोजना निदेशक ने 3 अगस्त को अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी. निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद कार्रवाई की तैयारी की गई थी.

हाईवे का यह मार्ग दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होते हुए नेपाल-सीमा को जोड़ता है, लिहाजा अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, भीरा कस्बे के पास NH-731 पर लंबे समय से कई लोगों ने कथित तौर पर अतिक्रमण कर मकान बना रखे थे. प्रशासन की ओर से इन निर्माणों को हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था.

पलिया एसडीएम पुष्पक कुमार ने बताया कि पलिया भीरा रोड NH-731 पर प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहा है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है.

लखीमपुर खीरी/हमीरपुर : जिले के भीरा-पलिया नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय, एसडीएम पलिया समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे.



एनएचएआई की टीम शुक्रवार को भारी पुलिस बल के साथ दोबारा मौके पर पहुंची. इसके बाद हाईवे की जमीन पर बने मकानों को जेसीबी से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. अचानक शुरू हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.





बीते वर्ष एक मामले की जांच-पड़ताल के लिए पहुंची भीरा कोतवाली पुलिस टीम पर यहां पथराव किए जाने की घटना सामने आई थी. प्रशासन का दावा है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की शिकायतें भी मिलती रही हैं.





फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है. अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध निर्माण हटाने का सिलसिला जारी है. कार्रवाई पूरी होने के बाद कितने मकान और कितने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया, यह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान (Photo credit: ETV Bharat)

हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान : जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर बस स्टैंड रोड पर अभियान चलाया गया. नगर पालिका, तहसील और पुलिस की टीम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया. इस दौरान बुलडोजर से कार्रवाई की गई और कुछ दुकानदारों का सामान भी नगर पालिका की टीम ने उठाया.

विधायक मनोज प्रजापति ने कहा कि रोडवेज की अव्यवस्था का खामियाजा छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि रेलिंग के अंदर विधिक रूप से दुकान लगाए बैठे दुकानदार यथावत अपना व्यापार करेंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एआरएम से बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि यदि बसें निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंदर नहीं जाती हैं तो पुलिस अधिकारियों से बात कर संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जाएगी.





नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है. पिछले तीन-चार महीने से नोटिस भी दिए जा रहे हैं. इसके बावजूद सड़क पर अतिक्रमण किए जाने से आवागमन बाधित हो रहा है.



उन्होंने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण से सड़क सुरक्षा भी प्रभावित होती है. जाम की स्थिति में एंबुलेंस, अधिकारियों और वीआईपी वाहनों के फंसने की समस्या सामने आती है. इसी के क्रम में जिला प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग, नगर पालिका, तहसील और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है.

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