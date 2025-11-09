बनारस की दालमंडी पर चला हथौड़ा; खाली कराई गईं 13 दुकानें, एक मकान ध्वस्त
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही. हालांकि दुकानदार दुकान खाली कराने को लेकर के नाराज दिखे.
वाराणसी: बनारस के दालमंडी इलाके में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है. जिला प्रशासन रजिस्ट्री किए गए मकान को खाली कराकर उन्हें तोड़ने की कवायद में जुट गई है. रविवार को वाराणसी में एक मकान को खाली कराया गया, जिसमें 13 दुकानें थीं. उसके बाद तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई.
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही. हालांकि दुकानदार दुकान खाली कराने को लेकर के नाराज दिखे. उनका कहना था कि बिना बताए मकान मालिक ने एक तो दुकान की रजिस्ट्री कर दी, ऊपर से हमें थोड़ा समय भी सामान सेट करने का नहीं दिया गया.
दाल मंडी में संतोष ओझा उनके भाई तीन बहनों समेत पांच लोगों के नाम मकान था, जिसमें 13 कटरा थे. लोगों के मकान की रजिस्ट्री हो गई, एक करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा मिला, जिसके बाद आज इस मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई. हालांकि, कटरे में मौजूद दुकानदार इसको लेकर के नाराज दिखे.
दुकानदारों का कहना है कि, हमें अचानक से सूचना दी गई और 1 घंटे बाद दुकान को खाली कराया जा रहा है. हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम दुकान को खाली करें और अपने सामान को यहां से शिफ्ट करें. हमने थोड़ा सा समय मांगा. यदि समय मिल गया होता तो हम खुद ही अपनी दुकान शिफ्ट कर देते.
उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने बिना बताए रजिस्ट्री कर दी और प्रशासन ने हमको सूचना नहीं दी. अचानक आकर के दुकान खाली करने का आदेश दे दिया. एक घंटे में हम दुकान कैसे खाली करें. हमने बस यही मांग की कि हमें एक दो दिन का समय दिया जाए ताकि हम अपनी दुकान को ठीक से शिफ्ट कर सकें, लेकिन प्रशासन यह भी नहीं सुन रहा है. हम सिर्फ खुदा के भरोसे हैंं, वही हमारा इंसाफ करेगा.
एसडीएम नितिन कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के बाबत एक संयुक्त टीम यहां लगाई गई है. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. यहां पर ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है. सभी कार्य न्याय प्रक्रिया को फॉलो करके किया जा रहा है.
लोगों को दिक्कत न हो इस वजह से यहां पर पीडब्ल्यूडी का अस्थाई ऑफिस भी संचालित किया जा रहा है. जहां जाकर के लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं. मुआवजा देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
दाल मंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भावनों को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है. दाल मंडी में लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी. जिसकी चौड़ाई 60 फीट होगी. इसमें 30 फीट की सड़क होगी. 15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे.
इसे आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसे तैयार करने का उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर के एक अलग रास्ता तैयार करना है, जिससे भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सुगमता से हर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच सके. इसके साथ यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा.
