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कानपुर में 60 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन; 20 भूखंड मालिकों को भी नोटिस जारी, KDA से पास नहीं था नक्शा

केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन-4 में अवैध प्लाॅटिंग पर कार्रवाई की गई.

कानपुर में 60 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन
कानपुर में 60 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन (Photo credit: मीडिया सेल, कानपुर विकास प्राधिकरण)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:40 PM IST

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कानपुर : शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से अवैध प्लाटिंग और जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है. इसके तहत बुधवार को जोन-4 में 60 बीघा जमीन पर बने अवैध भूखंडों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इसके साथ ही 85 बीघा जमीन पर 20 भूखंड मालिकों को भी नोटिस जारी की गई है. आरोप है कि उन्होंने केडीए से बिना नक्शा स्वीकृत कराए कहीं होटल बना लिया, तो कहीं वाटर पार्क का संचालन किया जा रहा है.

केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन-4 में रूमा के अंतर्गत 14 बीघा, वाजिदपुर जाजमऊ में पांच बीघा और अहिरवां में 41 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर रखी थी. जिसे पूरी तरह से धराशायी कराया गया.

कानपुर में बुलडोजर एक्शन
कानपुर में बुलडोजर एक्शन (Photo credit: मीडिया सेल, कानपुर विकास प्राधिकरण)

उन्होंने बताया कि इन सभी ने करोड़ों रुपये की जमीनों पर अवैध रूप से अपने भूखंड बनाए थे. उन्होंने कहा कि दोबारा निर्माण कराने पर सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई आमजन जोन-4 में भूखंड खरीद रहे हैं, तो वह केडीए से जांच कराने के बाद ही उसे खरीदें.

अवैध प्लाटिंग पर केडीए की कार्रवाई
अवैध प्लाटिंग पर केडीए की कार्रवाई (Photo credit: मीडिया सेल, कानपुर विकास प्राधिकरण)
केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन-4 के अंतर्गत टीम के सदस्यों द्वारा जब सर्वे कराया गया तो पाया गया कि 20 भूखंड मालिकों ने अवैध रूप से ऊंची-ऊंची इमारतें बनवा लीं हैं. किसी का भी नक्शा केडीए से पास नहीं था. उन्होंने बताया कि अब सभी को नोटिसें थमा दी गई हैं, साथ ही 27 जून तक का समय दिया गया है. अगर नक्शा पास होगा, तो ठीक वरना 27 को बुलडोजर एक्शन के तहत सभी के भूखंडों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
कानपुर में बुलडोजर एक्शन
कानपुर में बुलडोजर एक्शन (Photo credit: मीडिया सेल, कानपुर विकास प्राधिकरण)

इन्हें थमाई गईं नोटिसें : मौजा सबौली में लगभग छह बीघा क्षेत्रफल में प्लाॅटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. इसके अलावा करीब सात बीघा और हाथीपुर अंडरपास के बगल में करीब पांच बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया.

इसके अलावा हाथीपुर अंडरपास के बगल में करीब चार बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. वहीं, मौजा-फुफवार सुईवोक में 18 बीघा क्षेत्रफल में प्लांटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. इसके अलावा आराजी सं.-119 में करीब आठ बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. इसके अलावा सरसौल, प्रयागराज हाईवे पर एक वाटर पार्क का संचालन किया जा रहा है, जबकि स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया.


इसके अलावा प्रेमपुर प्रयागराज हाईवे पर भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल पूर्व निर्मित व उसके ऊपर आरसीसी काॅलम का निर्माण किया जा रहा है, स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. वहीं, मौजा-फुफवार सुईवोक में करीब 15 बीघा क्षेत्रफल में प्लाॅटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया. इसके अलावा आराजी सं. 98, 106 व अन्य मौजा-परसौली में करीब छह बीघा क्षेत्रफल में प्लाॅटिंग कर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया.

यह भी पढ़ें : कानपुर में बुलडोजर एक्शन; 49630 वर्गमीटर जमीन कब्जा मुक्त, KDA अफसर बोले- "जारी की गईं नोटिसें"

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