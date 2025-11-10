ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में श्मशान घाट पर बने 40 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, रोते हुए लोग बोले- 1985 में प्रशासन ने दिया था पट्टा

शाहजहांपुर : जलालाबाद तहसील के रौली बौरी गांव में श्मशान घाट की 13 बीघा जमीन पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला. 40 मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई. अपना आशियाना टूटता देख लोग रो पड़े. कब्ज करने वालों ने मोहलत भी मांगी, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी.

सोमवार सुबह प्रशासन की टीम तीन बुलडोजर लेकर अवैध कब्जा हटाने पहुंच गई. इससे पहले बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिए थे. विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही. प्रशासन ने लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए लोगों को उनके जरूरती सामान सुरक्षित निकालने को कहा. लोग रोते-बिलखते अपने मकानों को गिरते देखते रहे.

बता दें, श्मशान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर एसडीम जलालाबाद कोर्ट में मामला चल रहा था. एसडीएम कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था. एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा, श्मशान घाट की सरकारी जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा था. तहसील से बेदखली का आदेश हुआ था.

एडीएम प्रशासन ने बताया, धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है. दो हफ्ते पहले ही कब्जा खाली करने का आदेश दिया गया था. कल एसपी, सीओ, एसडीएम और मैं खुद मौके पर पहुंच कर कब्जा खाली करने को कहा था. आज कार्रवाई की गई है.