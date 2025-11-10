ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में श्मशान घाट पर बने 40 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, रोते हुए लोग बोले- 1985 में प्रशासन ने दिया था पट्टा

अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर.
November 10, 2025

शाहजहांपुर : जलालाबाद तहसील के रौली बौरी गांव में श्मशान घाट की 13 बीघा जमीन पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला. 40 मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई. अपना आशियाना टूटता देख लोग रो पड़े. कब्ज करने वालों ने मोहलत भी मांगी, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी.

सोमवार सुबह प्रशासन की टीम तीन बुलडोजर लेकर अवैध कब्जा हटाने पहुंच गई. इससे पहले बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिए थे. विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही. प्रशासन ने लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए लोगों को उनके जरूरती सामान सुरक्षित निकालने को कहा. लोग रोते-बिलखते अपने मकानों को गिरते देखते रहे.

बता दें, श्मशान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर एसडीम जलालाबाद कोर्ट में मामला चल रहा था. एसडीएम कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था. एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा, श्मशान घाट की सरकारी जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा था. तहसील से बेदखली का आदेश हुआ था.

एडीएम प्रशासन ने बताया, धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है. दो हफ्ते पहले ही कब्जा खाली करने का आदेश दिया गया था. कल एसपी, सीओ, एसडीएम और मैं खुद मौके पर पहुंच कर कब्जा खाली करने को कहा था. आज कार्रवाई की गई है.

हाशिम अली ने कहा कि यहां रहने वाले परिवार बाढ़ पीड़ित थे. प्रशासन ने 1985 में 10 पट्टे किए थे, इसके बाद अन्य लोगों ने यहां पर निर्माण कराया. 40 परिवार यहां रह रहा था. शुक्रवार को प्रशासन ने नोटिस लगा दिया, शनिवार और रविवार को छुट्टी थी. आज प्रशासन बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने आ गया. अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं, प्रशासन ने हमें समय नहीं दिया.

एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, प्रशासन ने हमें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया. हम लोग बच्चों को लेकर कहां जाएं, कहां रहें. प्रशासन ने बिना कुछ बताए हमें यहां से हटा रहा है.

